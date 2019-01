Zo ziet het buitenverblijf van Harry en Meghan er uit DBJ

10 januari 2019

14u09

Bron: The Sun 0 Royalty Wanneer prins Harry (34) en Meghan Markle (37) aan het drukke stadsleven willen ontsnappen, trekken ze naar hun buitenverblijf in Cotswolds. Dat huis bleef lange tijd onder de radar, maar de Britse krant The Sun heeft de woonst nu getraceerd.

Het gaat om een omgebouwde boerderij in de heuvels van Cotswolds, in het Zuid-Westen van Engeland. Het koppel huurde het huis, dat volgens de The Sun 2,5 miljoen pond (of zo'n 2,7 miljoen euro) waard is, voor een periode van twee jaar. Voor welk bedrag is niet duidelijk, maar de boerderij heeft alles wat de hertogin en hertogin maar kunnen wensen. Het telt vier slaapkamers, waarvan er eentje is omgebouwd tot dressing, twee keukens en een woonkamer met hoge ramen die uitgeven op het landgoed.

Royal excl: first picture of the Duke & Duchess of Sussex’s Cotswold pad. It’s a gorgeous £2.5million Grade II listed farmhouse and barn conversion. pic.twitter.com/IL11GMdcVC Emily Andrews(@ byEmilyAndrews) link

De hertog en hertogin van Sussex zakken af naar het huis in de heuvels wanneer ze willen ontsnappen aan de drukte van Londen. Het bosrijke gebied leent zich uitstekend tot wandelen met de honden. Een groot voordeel, want Meghan staat bekend als een grote dierenvriend en heeft zelf twee viervoeters. De beagle Guy, die ze vanuit Canada meenam naar haar prins, en Bogart, een kruising van een labrador en herdershond, die ze noodgedwongen moest achterlaten. In de zomer schafte het koppel zich ook een eigen hond aan, de labrador zou het gemis van Bogart moeten verzachten.

Later dit jaar verhuizen Harry en Meghan Markle naar Frogmore Cottage in het landelijkere Windsor. Daar zullen ze samen hun eerste kindje (of tweeling) grootbrengen. Volgens The Sun zullen Harry en Meghan ook dan de boerderij gewoon verder blijven huren.