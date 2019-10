Zo zag je de kleine royal nog nooit: prins George supportert dolenthousiast voor zijn favoriete voetbalploeg MVO

09 oktober 2019

11u50 1 Royalty Voetbal is voetbal, of je nu een gewone supporter bent, of de toekomstige koning van Groot Brittannië. De kleine prins George (6) ging samen met zijn ouders, prins William en hertogin Kate, naar een wedstrijd van Aston Villa tegen Norwich City. Daar schreeuwde hij het uit van plezier toen zijn favoriete ploeg een goal maakte.

Net als zijn vader is George een grote fan van Aston Villa. Hij kon zijn enthousiasme niet onderdrukken vanaf de eerste goal, en sprong luidruchtig op en neer, net zoals de rest van het stadion. De ploeg scoorde maar liefst vijf keer, en dat leverde leuke beelden op van de jonge prins, die we anders niet vaak te zien krijgen. “Ja, dat is voetbal hoor,” klonk het bij de Britse tv-presentatoren. “Wie je ook bent, dat blijft hetzelfde.”