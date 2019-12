Exclusief voor abonnees Zo wil prins Simon de Merode uit de schulden geraken: “Mensen moeten zich amuseren in mijn kasteel, en ik kan er mijn lening mee afbetalen” Prins en boerenzoon Simon de Merode breidt zijn ‘kerstmagie’ verder uit Redactie

06 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Royalty Wie in een groot kasteel woont, is niet noodzakelijk rijk. Vraag dat maar aan prins Simon de Merode (38). “Mijn broers, zus en ik hebben ons diep in de schulden gestoken om dit domein in Westerlo te kopen”, zegt hij in Dag Allemaal. “En de onderhoudskosten lopen hoog op.” Onder meer daarom schakelt de prins een versnelling hoger met het betoverend eindejaarsspektakel dat hij al enkele jaren organiseert: ‘Kerstmagie’ nu in zés Vlaamse kastelen.

Op zijn basketsloefkes ziet prins Simon de Merode er niet meteen uit als een hoge aristocraat. Tijdens het gesprek met Dag Allemaal, op het domein in Westerlo waar zijn familie al meer dan 500 jaar woont, zit hij zelfs geregeld te geeuwen. “Ik slaap momenteel iets te weinig”, verontschuldigt hij zich. “Ons spektakel is momenteel in volle opbouw, en overal moet ik problemen oplossen.” Overal, dat zijn zes kastelen verspreid over vier Vlaamse provincies. Zelfs voor een volbloed ondernemer als Simon de Merode is zoiets een uitdaging. De talloze kerstbomen zijn al versierd, maar er moeten nog héél wat cadeautjes worden ingepakt.

“Ik doe dit voor de vijfde keer en elk jaar vertelt ‘Kerstmagie’ een ander verhaal”, zegt de prins, die erop staat dat ze hem ‘gewoon Simon’ noemen. “En in elk van de zes locaties waar ik het evenement dit jaar organiseer, is het verhaal anders. Maar de rode draad is altijd wel dat de Kerstman op zoek is naar een groot huis waar alle elfjes cadeautjes kunnen inpakken.”

