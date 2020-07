Zo vrolijk zag je haar nog nooit: Britse Queen zichtbaar geamuseerd door verhaal van militair tijdens videochat TDS

15 juli 2020

09u46

Bron: ANP/Daily Mail 0 Royalty De Britse koningin Elizabeth (94) heeft dinsdag in een videochat gesproken met verschillende Britse militairen en generaal Sir Nicholas Carter, de chef van de Defensiestaf. Dat deed ze om te vernemen hoe het werk van het leger van het Verenigd Koninkrijk vordert tijdens de coronacrisis in eigen land en bij overzeese missies. Het gesprek ging er klaarblijkelijk gemoedelijk aan toe, want een verhaal van korporaal Shanwayne Stephens deed de Queen spontaan glimlachen.

In het leger is er vanwege de uitbraak van het coronavirus druk komen te staan op het personeel en zijn veranderingen in verschillende werkwijzen doorgevoerd. De koningin hoorde verhalen van de militairen over de impact op het thuisfront bij het voor lange tijd van huis zijn. Veel Britse militairen konden de afgelopen maanden vanwege het virus niet naar huis terugkeren en waren daarom langer dan gebruikelijk gescheiden van hun geliefden.

Toch kon Elizabeth haar glimlach niet verbergen bij het verhaal van korporaal Shanwayne Stephens, die vertelde hoe hij tijdens de lockdown in vorm bleef door een auto door de straten van zijn buurt te duwen. De Queen was duidelijk verrast, gezien ze grote ogen trok en begon te glimlachen terwijl ze ‘Oh’ zei. Ze voegde er meteen aan toe: “Nou, ook dat is natuurlijk een manier om te trainen.”

VN-Vredesmissie

Er waren evenwel ook verhalen die Elizabeth raakten. Luitenant-kolonel Barrie Terry, die momenteel in Mali zit voor de VN-vredesmissie, heeft zijn familie sinds vorig jaar niet meer gezien. Hij sprak met de koningin over het werk van zijn vrouw thuis die andere verpleegsters opleidt om patiënten met Covid-19 te behandelen.

Sophie Levy, die momenteel aan boord van de RFA Argus in het Caribisch gebied voor het eerst op een missie is, sprak vanaf het schip met Elizabeth dan weer over haar rol als monteur die helikopters klaarmaakt voor de vlucht. De bemanning zal de hele zomer in het Caribisch gebied blijven om ondersteuning te bieden als het orkaanseizoen losbarst. De Koningin, in haar hoedanigheid als hoofd van de Strijdkrachten, bedankte al het dienstpersoneel voor hun toewijding. “Het is goed van jullie te horen, bedankt en het allerbeste met jullie werk.”

LEES OOK:

Hoe prinses Sophie uitgroeide tot de favoriete schoondochter van de Queen, ondanks schandaal met Arabische sjeik

Britse royals zijn ontwaakt uit coronaslaap en gaan opnieuw op pad