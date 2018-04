Zo viert Koning Filip zijn 58ste verjaardag Hans Renier Philippe Ghysens

15 april 2018

10u48

Bron: ANP, Facebook 720 Royalty Koning Filip is vandaag jarig: hij wordt 58 jaar. Zoals gebruikelijk zijn er daarvoor geen publieke festiviteiten, en we weten ook niet of koningin Mathilde zijn lievelingstaart heeft gebakken. Wel postte de koning een foto op Facebook. Daaruit blijkt dat hij vandaag... schildert.

Filip wordt vandaag 58 jaar en dankt zijn landgenoten voor de wensen met een foto op de sociale media. Op het beeld is te zien hoe hij aan een schilderij bezig is. Het blijkt dat koning Filip van schilderen houdt - een hobby die nog niet bekend was bij het publiek. Zijn meest recente kunstwerk is een portret van koning Boudewijn. Filip wil met het schilderij hulde brengen aan zijn geliefde oom die op 31 juli precies 25 jaar geleden overleed. Het schilderij zal worden tentoongesteld tijdens de zomeropening van het paleis dit jaar.

Eléonore

De koninklijke familie kan dit weekeinde alvast nog een verjaardag vieren, want Filips jongste dochter Eléonore wordt maandag 10 jaar. Die dag overigens wordt Filips neef en collega groothertog Henri van Luxemburg 63 jaar.

De verjaardag van de koning is in ons land, tegenstelling tot bijvoorbeeld in Nederland, een privé gebeurtenis. België kent weliswaar net als Nederland een Koningsdag, maar die hebben behalve de naam niets met elkaar gemeen. In Nederland is het de viering van de verjaardag van de koning, die op veel plekken uitmondt in een oranje gekleurd lentecarnaval, en in België is het op 15 november een bescheiden overheidsfeestje, waarbij koning en koningin zelf ontbreken. De koning kan nu eenmaal niet zichzelf vieren, aldus de uitleg.