Zo viert Archie z'n eerste verjaardag: mama Meghan leest voor en bakt suikervrije taart

06 mei 2020

13u00 0 Royalty Baby Archie viert vandaag zijn eerste verjaardag. Na wat waarschijnlijk het meest bewogen eerste levensjaar van een royal was, verdient hij natuurlijk een fijn feestje. Royalty-watcher Katie Nicholl, die al verschillende boeken schreef over de koninklijke familie en goede banden heeft met Meghan Markle, onthult hoe de dag in elkaar zal zitten. De hertogin van Sussex las ook voor uit het boek ‘Duck! Rabbit!’ om het goede doel Save The Children te steunen. Dat was te zien in een schattige video op Instagram.

“Geen verjaardag zonder taart”, klinkt het. “Mama Meghan is dus van plan om een suikervrije, organische taart te bakken, zodat ze hem toch niets heel ongezonds moet voorschotelen.”

Archie’s ouders, Meghan (38) en de Britse prins Harry (35), verhuisden zopas naar het zonnige Malibu. “Gezien ze thuis in quarantaine zitten, plannen ze een gezellig dagje in het zwembad. Archie heeft nog niet vaak de kans gehad om te zwemmen, dus dat belooft een leuke ervaring te worden.” Er wordt gefluisterd dat de plotse verhuis naar Malibu werd georganiseerd zodat het gezin niet in het koude Canada zou zitten tijdens de lockdown. Ook mama en papa zullen dus blij zijn met dat zwembad.

“Daarna zal de Queen hem een gelukkige verjaardag wensen via Zoom”, gaat Nicholl verder. “Ook de Cambridige-kinderen zullen hem weer kunnen zien via videogesprek. Het is maanden geleden dat ze elkaar zagen, dus iedereen zal zeker blij zijn om te zien hoeveel Archie gegroeid is.”

Mama Meghan las Archie ook voor uit het boek ‘Duck! Rabbit’. Dat was te zien in een schattig filmpje op de Instagrampagina van Save The Children, een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen. Met haar voorleessessie steunt Markle de actie ‘Save with Stories’. Hiermee wordt geld ingezameld voor de meest kwetsbare gezinnen in het Verenigd Koninkrijk. Zij krijgen met de opbrengsten leerpakketten, essentiële huishoudelijke voorwerpen en alle uitrusting om hen te beschermen tegen het coronavirus.

Of Archie zijn verjaardag volgend jaar nog als enig kind zal vieren, is nog maar de vraag. “Een broertje of zusje voor Archie staat hoog op hun agenda”, klinkt het. “En je weet wat ze zeggen over de lockdown: achteraf volgt er sowieso een babyboom.”



