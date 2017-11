Zo veel bedraagt het fortuin van prins Harry Karen Van Eyken

Bron: News.com.au 0 Photo News Royalty Prins Harry maakt het hele jaar door zijn opwachting op allerlei events waarvoor hij niet wordt betaald. Toch heeft de toekomstige echtgenoot van Meghan Markle helemaal geen financiële zorgen. Waar komt zijn fortuin vandaan en hoeveel bedraagt het werkelijk?

De 33-jarige royal die gisteren zijn verloving met de Amerikaanse Meghan Markle bekendmaakte, verkrijgt een toelage van de Duchy of Cornwall, het hertogdom van Cornwall.

Dat werd in 1337 ingesteld door Edward III om zijn spilzieke zoon van een jaarlijks inkomen te voorzien. Sindsdien wordt de winst van de landerijen gebruikt om de kosten van de oudste zoon van de regerende vorst(in) te dekken. Sinds 1952 is dat prins Charles.

Het hertogdom bestaat uit bijna 514 km² land en onroerend goed. Prins Charles heeft de omzet nog met succes weten op te krikken door koekjes, yoghurt en confituur afkomstig van het landgoed te verkopen onder de naam 'Duchy Originals'.

Prins Charles verklaarde tussen 2015 en 2016 tien miljoen euro gespendeerd te hebben aan 'officiële activiteiten' van de leden van de koninklijke familie (zijn echtgenote Camilla, prins Harry, prins William en Kate en hun kinderen) - al is het niet geweten hoeveel de toelage bedraagt die hij aan eenieder afzonderlijk geeft.

Financiële zorgen zijn prins Harry dus vreemd, niet alleen dankzij de ruime toelage maar ook dankzij een gigantische erfenis waar hij uit kan putten vanaf het moment dat hij dertig jaar is geworden.

Na de dood van zijn moeder Diana in 1997 erfde hij 7,2 miljoen euro. Dat geld werd sindsdien belegd en zou volgens schattingen 12 miljoen euro waard geweest zijn in 2014 - het jaar waarin hij dertig werd.

Prins Harry diende ook 10 jaar lang in het leger en kreeg daarvoor een salaris uitbetaald. In 2015 zei hij het leger vaarwel nadat hij het geschopt had tot kapitein en twee keer gediend had in Afghanistan.

De prins en zijn toekomstige vrouw moeten ook niet zoals andere koppels op zoek naar een huis. Ze zullen in de Nottingham Cottage op het domein van Kensington Palace gaan wonen. De ouders van Meghan Markle zijn wellicht opgelucht dat prins Charles de kosten van het huwelijk voor zijn rekening zal nemen. "Normaal zijn de kosten voor de ouders van de bruid, maar dat zal hier zeker niet het geval zijn", verklaarde Kate Williams, een experte op het vlak van koningshuizen aan CNN. Prins Charles nam ook grotendeels de kosten op zich voor het huwelijk van prins William en Kate, al droeg de familie Middleton toen ook een stuk bij.

Kortom, de tortelduifjes kunnen zonder enige financiële zorgen uitkijken naar hun droomhuwelijk in mei volgend jaar.

