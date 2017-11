Zo schattig is prins Charles in 'The Crown' Redactie

Billy Jenkins speelt tienjarige prins Charles in topreeks 'The Crown'.

Getty Images Billy Jenkins als de Britse kroonprins.

Oké, hij heeft een béétje hetzelfde soort oren als de echte prins Charles. Maar voor de rest oogt de jonge Billy Jenkins toch veel schattiger dan de man die nu al zolang wacht om de Britse troon te bestijgen. Billy speelt de rol van kroonprins Charles in de nieuwe reeks van de topserie 'The Crown', die wordt uitgezonden op Netflix. De reeks is daar vanaf 8 december te bekijken.

Photo News De echte prins Charles als kind op de arm van zijn vader.

ANP Charles en Camilla enkele jaren terug.