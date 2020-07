Zo moet het niet: prins Laurent meermaals in de fout met mondmasker en sociale afstand KVDS

22 juli 2020

07u46 0 Royalty Prins Laurent heeft geen goede beurt gemaakt op onze nationale feestdag. Hij droeg zijn mondmasker niet op de juiste manier en hield zich niet aan de regels rond sociale afstand bij het Te Deum in de Antwerpse kathedraal. Hij kuste verschillende keren de hand van bisschop Johan Bonny.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Laurent kwam zonder prinses Claire naar de viering in Antwerpen. Hij droeg zijn mondmasker alleen over zijn mond en niet over zijn neus, wat niet de juiste manier is om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook tijdens de officiële viering op het Paleizenplein in Brussel was te zien dat de prins zijn mondmasker op de verkeerde manier aanhad.

Prins Laurent kuste ook verscheidene keren de hand van bisschop Bonny op de viering in Antwerpen. Die laatste ging overigens net zo goed in de fout. Hij droeg een plastic mondkapje of spatmasker dat door de FOD Economie niet is goedgekeurd in de strijd tegen het coronavirus. “Dat type mondmasker volstaat niet”, klinkt het. “De mond en de neus zijn niet of nauwelijks afgedekt of beschermd. De bescherming van zowel de drager als de omgeving is onvoldoende.”

De rest van het koningshuis was overigens wél coronaproof op de Nationale Feestdag.