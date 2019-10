Zó maakt koning statement over het klimaat PhG

16 oktober 2019

00u00 0 Royalty Een statement over het klimaat: zo moeten we het staatsbezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan buurland Luxemburg zien. Want het vorstenpaar nam héél bewust de trein, verzekerde Filip ons.

Vijf eersteklassewagons aan elkaar, bekleed met het koninklijk wapenschild, en personeel van Le Pain Quotidien dat met koffie en ontbijt rondkwam: Filip en Mathilde kregen haast een first class-vliegtuiggevoel bij hun treinrit. De Luxemburgse gastheren waren wel verrast door het verzoek van Filip om hem aan het station te ontvangen. "Niet conventioneel", luidde het. Er bestond zelfs geen protocol voor een stationsontvangst - al werd het perron wel 'opgefleurd' met een sierlijk binnentapijt. De Luxemburgers gaven uiteindelijk toch toestemming. Filip is tenslotte ook een neef van groothertog Henri en familie kan je niets weigeren. "Een grote familiebijeenkomst", noemde de koning het bezoek 's avonds op het staatsbanket.

De Luxemburgse premier Xavier Bettel kon er wel om lachen, zeker toen de oldtimer met benzinemotor die voorzien was voor een rondrit, tegenpruttelde. "Gelukkig zijn jullie met de trein gekomen", grapte Bettel.

In het Groothertogdom was het klimaat alvast spelbreker: het regende pijpenstelen. Mathilde trotseerde de druppels dapper in een mantel van eerst Armani en daarna Natan en een hoofddeksel van Fabienne Delvigne.

Vandaag hebben de vorsten elk hun eigen agenda. De koningin woont een symposium bij over de zoektocht naar nieuwe behandelingen van spinale musculaire atrofie, de ziekte waaraan baby Pia lijdt. (PhG)