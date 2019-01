Zo helpt de Britse Queen reputatie van Meghan Markle redden TDS

11 januari 2019

06u56

Bron: ANP 0 Royalty Meghan Markle is de nieuwe beschermvrouwe van vier organisaties. De hertogin van Sussex krijgt het National Theatre, de Association of Commonwealth Universities (ACU), Smart Works en Mayhew onder haar hoede. Volgens Britse media wil de Queen zo helpen het imago van Meghan op te poetsen.

Koningin Elizabeth gaf de eerste twee patronages door aan Meghan. Zij bekleedde de rol van beschermvrouwe van het nationale theater en de ACU respectievelijk 45 en 33 jaar. De vrouw van prins Harry zegt verheugd te zijn om beschermvrouwe te zijn van deze nationale organisaties alsmede liefdadigheidsinstellingen Smart Works en Mayhew, zo maakte het Britse koningshuis donderdag bekend. ΅Ze kijkt er zeer naar uit om met hen samen te werken om een bredere publieke aandacht te vestigen op hun doelen”, luidt de verklaring op de koninklijke website.

Meghan was voordat ze met Harry trouwde zelf actrice en gelooft er sterk in dat kunst en theater mensen met verschillende achtergronden samen kunnen brengen. Als universitair afgestudeerde is ze ook een voorstander van toegankelijk onderwijs voor iedereen. Het ACU is het eerste en oudste internationale universitaire netwerk ter wereld, met meer dan vijfhonderd aangesloten instellingen in meer dan vijftig landen. Smart Works is een organisatie die langdurig werkloze en kwetsbare vrouwen helpt terug te keren op de arbeidsmarkt. Mayhew een liefdadigheidsinstelling voor dierenwelzijn, iets waar dierenliefhebber Meghan zich zeker hard voor wil maken.

Het afgelopen jaar heeft de hertogin met elk van deze organisaties vergaderd en privé-bezoeken afgelegd. Donderdag gaat ze langs bij Smart Works en de komende weken zal ze publieke bezoeken brengen aan de andere drie organisaties.