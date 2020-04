Zo doorstaat prins Charles de quarantaine: “Mijn familie trekt me erdoor” MVO

22 april 2020

11u24

Bron: Mirror 1 Royalty De Britse troonopvolger prins Charles (71) heeft onthuld dat zijn familie er alles aan doet om hem te amuseren tijdens de coronaquarantaine. De Britse troonopvolger prins Charles (71) heeft onthuld dat zijn familie er alles aan doet om hem te amuseren tijdens de coronaquarantaine. Charles zit samen met zijn echtgenote, Camilla (72), in afzondering in Schotland.



“Ik ben ontroerd door de vele manieren waarop mijn landgenoten elkaar een hart onder de riem steken”, zegt hij in een statement. “Tot buiten de muren van de ziekenhuizen is te zien hoe ver men wil gaan om voor elkaar te zorgen. Denk maar aan al die jonge mensen die gaan winkelen voor de ouderen. We vinden ook steeds maar nieuwe manieren om in contact te blijven met onze dierbaren. We maken vandaag op de best mogelijke manier gebruik van technologie.”

Als voorbeeld daarvan geeft hij zijn eigen familie. “Ze sturen me elke dag grappige berichten en foto’s”, klinkt het. “Zeker toen ik helemaal alleen zat. Ik heb de voorbije weken een paar van de grappigste video’s bekeken die ik in mijn leven al gezien heb. Allemaal omdat we in deze tijden contact zoeken met elkaar.” Charles zelf heeft het coronavirus al achter de rug. Hij kreeg de diagnose enkele weken geleden en is momenteel weer de oude. Eens hij genezen was verklaard, mocht hij terugkeren naar het gezelschap van zijn vrouw. Hij is dus op z’n minst niet meer helemáal alleen.

Virtueel contact

Kate Middleton, de vrouw van prins William en dus de schoondochter van Charles, onthulde dat haar kinderen, George (6), Charlotte (4) en Louis, hun opa erg missen. Daarom bellen ze hem regelmatig via videochat. “Al verloopt dat soms hectisch”, bekende ze. “Je moet hopen dat niemand de computer laat vallen en dat iedereen op de juiste knopjes duwt. Louis is nog maar een jaar oud en is gefascineerd door het grote rode knopje dat gesprekken beëindigt. Niet makkelijk, dus.”

Net als iedereen hopen de royals dus snel weer naar buiten te mogen. “Charles en Camilla worden er niet jonger op”, zeggen insiders. “Ze willen ze vaak mogelijk bij hun familie en bij de kleinkinderen zijn.”

