Zo denken Harry en Meghan over de Megxit: “Onnodig wreed” SDE

12 maart 2020

20u29

Bron: Page Six 0 Royalty “Zeggen dat Harry en Meghan gebroken zijn, is een understatement", zegt royaltywatcher Omid Scobie. Hij staat erg dicht bij het koppel en beweert dat ze erg lijden om de Megxit. Dat schrijft Page Six.

Omid Scobie is royaltywatcher van Bazaar en werkt regelmatig met Harry en Meghan samen. “Zeggen dat ze gebroken zijn, is een understatement", zegt hij. “Het is een beslissing die volgens het koppel niet noodzakelijk was. Maar het was ook geen verrassing, gezien het gebrek aan steun toen ze aanhoudend aangevallen werden door de Britse pers met bijna dagelijkse onwaarheden en hatelijke commentaar. Ze wisten dat er iets moest veranderen, maar ze wilden de Queen blijven steunen. Men blijft zich afvragen of de situatie er anders had uitgezien als een of twee familieleden het voor hen hadden opgenomen in deze moeilijke tijden.”

Harry en Meghan hebben het dan ook best moeilijk met deze verandering, zegt Scobie. “Dat Harry zijn koninklijke taken opgeeft, betekent ook dat zijn militaire taken tot een einde komen. En dat is een moeilijke pil om te slikken. Het is eveneens moeilijk voor zijn vrouw om getuige van te zijn. Het is, zoals een bron dicht bij het koppel me vertelt, een wonde die tijd zal vragen om te helen.” Al zal het publiek daar niet al te veel van merken: “Doorgaan met je werk was altijd het allerbelangrijkste voor Harry en Meghan, maar achter hun glimlach op de foto’s schuilt een kwetsbaar koppel, dat nog steeds veel pijn heeft.”

Afscheid

Scobie heeft net afscheid genomen van het koppel, en dat viel hem zwaar, geeft hij toe. “Toen ik Meghan een afscheidsknuffel gaf, kwamen de emoties. Ze neemt de laatste commerciële vlucht terug naar Canada, zodat ze thuis in Vancouver Island kan zijn wanneer Archie wakker wordt. Voor een koppel dat alleen maar goedheid in de wereld wilde brengen en zich wilde focussen op hun werk, lijkt dit een onnodig wreed einde van hun koninklijke levens. Gedwongen om rollen waar ze zo trots op zijn, op te geven, nadat ze zoveel hebben opgegeven om daar te raken.”

Toch is er ook goed nieuws volgens Scobie. “Hoewel de komende weken en maanden zonder twijfel voor nieuwe uitdagingen zullen zorgen, is het koppel oprecht opgewonden over wat er gaat komen. Dat is inclusief de vrijheid om te werken op een ritme dat bij hen past, niet langer beperkt door het protocol of toxische agenda’s.” Volgens Scobie zullen Harry en Meghan zich vooral focussen op hun liefdadigheidswerk. “Het terrein is misschien een beetje anders, maar hun prioriteiten zijn nog steeds dezelfde. En ervoor zorgen dat de familie, en in het bijzonder Archie, veilig is maakt het allemaal waard.”