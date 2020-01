Zijn ze het écht beu? Harry en Meghan verhuizen binnenkort mogelijk naar Canada MVO

08 januari 2020

16u00 2 Royalty Paniek onder de Britse bevolking, want het gerucht gaat dat publieksfavorieten Harry en Meghan het binnenkort op een lopen zetten. Verschillende kranten speculeren over een mogelijke verhuis naar Canada, waar het koppel zich weinig tot niets zou moeten aantrekken van hun koninklijke verantwoordelijkheden.

Ze hebben het niet altijd even makkelijk gehad als ‘s werelds bekendste royalty-paar. Zeker Meghan (38), die niet alleen gediscrimineerd werd vanwege haar huidskleur, maar ook ook vanwege haar Amerikaanse afkomst, heeft zich altijd een buitenbeentje gevoeld in het Britse koningshuis. Misschien zelfs in die mate dat ze het nu overweegt om weer dichter bij haar thuisland te gaan wonen?

Voorsmaakje

Het koppel bracht zopas zes weken door in het Amerikaanse buurland om de kerstdagen te vieren, en dat is hen volgens insiders wel erg goed bevallen. Enkele vrienden van het koppel, die liever anoniem blijven, speculeren in The Mirror: “Ze voelden zich even als een doodgewoon koppel. Het is ook geen geheim dat ze voor Archie, hun eerste zoontje, een zo normaal mogelijk leven willen. Daarom heeft hij ook geen titel gekregen bij zijn geboorte, ook al had hij daar in principe recht op. In Canada heeft het gezin een voorsmaakje gekregen van wat had kunnen zijn.” En volgens diezelfde vrienden zouden ze het daar ook niet bij laten. “Ze zijn momenteel in gesprek met de belangrijkste royals om hun volgende stappen te bespreken.”

Op dit moment wonen Harry en Meghan nog in Windsor. “Maar na deze vakantie in Vancouver zijn ze er rotsvast van overtuigd dat ze hun koninklijke kantoor ook permanent vanuit het buitenland kunnen runnen.”

Aan de kant gezet

“Harry en Meghan voelen zich aan de kant gezet door de monarchie, dus ze willen ervan losbreken”, klinkt het. “De plannen om zich van het koningshuis te distantiëren zijn nog heel pril, maar ze zijn er wel degelijk. Het zou kunnen dat ze verhuizen, het zou ook kunnen dat ze hun koninklijke titels laten vallen.” De hertog en hertogin zouden dan niet meer bekendstaan als ‘his / her Royal Highness’. Dat laatste zou om het zacht uit te drukken een opvallende zet zijn voor een prins, maar dat Harry en Meghan de regeltjes vaak aan hun laars lappen, weten we al langer. “Ze zullen een uitgebreid officieel proces moeten doorlopen om hun slag thuis te halen, en dat proces zullen ze respecteren.”

“Vooral voor Meghan zou het een verademing zijn om terug te keren naar Canada. Ze heeft er zeven jaar gewoond tijdens de opnames van ‘Suits’, dus het koppel heeft er een sterke basis om een leven op te bouwen. Ze kennen er mensen, ze hebben er adresjes, het zou een erg zoete overgang zijn...” En ook Archie was fan: “Het was geweldig om te zien hoe hij ‘aah’ riep bij het zien van de bergen”, aldus Harry tijdens een bezoekje aan het Londense Canada House. “Wat een prachtig land, met een zeer warme mentaliteit. We voelen ons erg welkom.”

Nog veel werk

Of de Queen en haar opvolger, prins Charles, daarmee akkoord zullen gaan, is nog maar de vraag. Het is wel zo dat Harry steeds verder achterin de lijn van opvolging komt te staan, en dat de teugels daardoor minder strak worden gehouden. Het zijn immers enkel Harry’s broer William, zijn vrouw Kate Middleton en hun kinderen die voorgoed vastzitten aan de troon.

Toch hebben Harry en Meghan nog veel verantwoordelijkheden, die een mogelijke verhuis in de weg staan. Zo staat onder andere de lancering van hun eigen goede doel, de Sussexes’ Royal Foundation, op het programma. Buckingham Palace bevestigde daarnaast ook dat de twee royals binnenkort op een heleboel evenementen te gast zullen zijn.

Speculatie

De Britse krant MailOnline contacteerde het koningshuis, maar daar kregen ze het deksel op de neus. “Jullie hebben het hier louter over speculatie, en wij reageren niet op geruchten”, klinkt het. De Daily Mail had iets meer succes bij een koninklijk assistente die al jaren voor Harry werkt. “Ons hele team was blij om hen terug te zien na hun vakantie. En er waren helemaal geen tekenen die erop wijzen dat ze plannen maken om hier binnenkort te vertrekken. Als dat zo was, zouden wij dat weten.”

Het zou echter niet de eerste keer zijn dat Harry probeert om ‘de firma’ te verlaten: “Er is een tijd geweest dat ik er écht uit wilde. Ik wilde er niets meer mee te maken hebben”, zei hij in 2018. “Maar ik heb me erover moeten zetten. Na een tijdje heb ik een rol gevonden voor mezelf, binnen het koningshuis."

Paniek

De Britse bevolking voelt de bui al hangen. Op sociale media wordt er al paniekerig gesproken over een #megxit. Men blijkt - net zoals bij de eigenlijke Brexit - verdeeld te zijn in twee kampen: de mensen die hopen dat Meghan blijft, en de personen die hij liever zien vertrekken. Fans van de hertogin steken op het de roddelblaadjes: “Zie je, jullie hebben deze geweldige vrouw buitengepest”, klinkt het.

Anderen hopen dan weer dat het echtpaar geen bezoekjes meer regelt met “hun belastingsgeld”. Zo kwam er bijvoorbeeld veel kritiek op hun bezoek aan het Canada House in Londen, om zo de Canadese bevolking te bedanken voor hun gastvrijheid. “Het is raar dat ze hen publiekelijk bedanken voor een privé-aangelegenheid, waar de pers niets vanaf mocht weten”, klinkt het. “Zo’n bezoek kost veel geld. Had een handgeschreven bedankbriefje niet volstaan? Als het zo zit, blijven ze voor mijn part liever weg...”

People r starving and homeless and we’re wasting tax dollars on these idiots. Harry and Meghan will visit Canada House in London tomorrow https://t.co/Ngy4RneaDL via @Femail roxci(@ roxciroller5) link

It was a private, publicly funded vacation for the grifter so why would they visit Canada house? Unless, of course, they are desperate to convince us that it really happened. #megxit



Harry and Meghan will visit Canada House in London tomorrow https://t.co/t0EuYPloMW via @Femail Bᴀɴᴀɴᴀ Sᴄʀɪʙʙʟᴇʀ(@ BananaScribbler) link