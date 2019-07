Zijn prins Andrew en ex-vrouw Fergie opnieuw een koppel? De geruchtenmolen draait alleszins op volle toeren MD

25 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 Royalty Het gonst van de geruchten over een Britse royal wedding: die van prinses Beatrice. Al lijkt de kans te bestaan dat haar ouders haar nog voor zullen zijn... Britse royaltywatchers zijn er immers van overtuigd dat prins Andrew en Sarah Ferguson ‘officieus’ weer een koppel vormen, en dat ze popelen om te hertrouwen. Dat schrijft het weekblad Story deze week.

De geruchten doen al járen de ronde, maar nooit klonken ze in de Britse pers luider dan de afgelopen maanden: hertrouwt prins Andrew met Sarah Ferguson, bijna een kwarteeuw na hun scheiding? Fergie maakte deze maand een opvallend statement door de kostbare diamanten te dragen die ze van koningin Elizabeth cadeau kreeg op haar huwelijksdag, in 1986. En waar de hertogin van York vorig jaar nog solo de kapel van Windsor Castle binnenstapte voor het huwelijk van prins Harry, arriveerde ze in mei op dezelfde plek aan Andrews zijde voor het huwelijk van Lady Gabriella, een nichtje van de Queen. Hetzelfde scenario op Royal Ascot, en in maart boog zelfs de ernstige Britse pers zich over de vraag of nieuwe geloftes aan de orde zijn. De reden: Sarah vergezelde Elizabeths tweede zoon toen op een officiële reis als zijn ‘partner’. Britse royaltywatchers weten het dan ook zeker: “De relatie is weer aan.”

Bloedhekel

Het begon allemaal in mei vorig jaar met de trouwerij van prins Harry. Sarah was toen een opvallende genodigde, aangezien William haar in 2011 nog van zijn bruiloft had geweerd. Het klonk dat Harry enorm hecht is met zijn nicht, prinses Eugenie – de jongste dochter van Andrew en Sarah – en hij Fergie daarom op de gastenlijst had gezet. Maar daar is het niet bij gebleven, integendeel. De royal wedding bleek slechts het startschot van een periode waarin Sarah langzaam maar zeker opnieuw heel prominent in beeld is gekomen. Dat ze als moeder van de bruid het middelpunt zou zijn op de bruiloft van prinses Eugenie afgelopen oktober, was geen verrassing. Maar de hertogin nam opvallend genoeg plaats op de eerste rij náást haar ex-man, en omringd door de rest van de koninklijke familie. Zelfs de 98-jarige prins Philip, de man van de Queen die een beruchte bloedhekel heeft aan zijn voormalige schoondochter en sinds de jaren 90 weigerde zich nog maar in dezelfde ruimte te bevinden, wisselde weer een woordje met haar. Eind maart was er dan Andrews officiële werkreis naar Bahrein. Aan het einde daarvan voegde Sarah zich samen met hun oudste dochter Beatrice bij hem, als gaste van de Bahreinse kroonprins. Fergie werd uitgenodigd als Andrews ‘partner’. Volgens royaltywatcher Chris Ship bestaat er geen twijfel over: “Officieel zijn ze goede vrienden. Dat is wat de woordvoerder van de hertogin zegt. Maar officieus? Ze zijn weer samen.”

Bliksemafleider

Sinds begin jaren 90 werd Sarah door de Windsors gemeden als een paria, en daarom is het des te opvallender dat ze plots een van de bekendste gasten was op het recente huwelijk van Lady Gabriella.

Koningin Elizabeth nodigt haar nu ook al een aantal zomers opnieuw uit om enkele vakantiedagen door te brengen op het Schotse kasteel Balmoral – weliswaar vóór prins Philip arriveert. Vorige maand was er ook Andrews repetitie voor Trooping the Colour, de officiële verjaardag van de vorstin. Er werden foto’s gedeeld van Sarah en hun twee dochters die hem vanaf het paleisbalkon gadesloegen, én een innig kiekje van het hele gezin waarbij Fergie haar ex bewonderend aankijkt. ‘Zo trots op de hertog van York vandaag’, schreef ze op sociale media, waar ze steeds vaker foto’s van de prins deelt. Het stel wordt de komende maanden allebei zestig, en er wordt gespeculeerd of die gelegenheid zal worden aangegrepen om te hertrouwen. Het zou alvast een welgekomen bliksemafleider zijn voor Andrew: zijn banden met Jeffrey Epstein, de New Yorkse miljardair en veroordeelde pedofiel die twee weken geleden opnieuw werd opgepakt voor sekshandel van minderjarigen, worden opnieuw onder het vergrootglas gelegd. Een slachtoffer van Epstein beschuldigde de prins er in het verleden al van haar als tiener seksueel misbruikt te hebben. Met de nieuwe beschuldigingen tegen Epstein worden duizenden pagina’s uit het dossier openbaar gemaakt, waardoor mogelijk een immens schandaal voor Andrew dreigt…