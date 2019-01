Zij doen miljarden van Bill Gates en Mark Zuckerberg verbleken: dit zijn de 10 rijkste royals ter wereld TDS

07 januari 2019

15u45

Bron: MSN MONEY 13 Royalty Dat je als lid van een koninklijke familie heel wat geld op je rekening hebt staan, is geen al te grote verrassing. Maar welk koningshuis scoort nu eigenlijk het best? Met de start van het nieuwe jaar stelt MSN Money naar goede gewoonte een eindejaarslijstje op om dat uit te zoeken. Dit zijn de rijkste en machtigste royals van 2018.

Voor wie er nog aan twijfelt: de rijkdom van de rijkste koninklijke families ter wereld doen de miljarden van Bill Gates of Amazon-topman Jeff Bezos verbleken. Ze bezitten geen miljoenen, maar hebben tientallen, honderden tot zelfs duizenden miljarden op hun rekening staan. Toch is de lijst best verrassend. Zo zijn de Britse royals met hun geschat vermogen van 720 miljoen euro nergens te bespeuren, en vallen de Grimaldi’s van Monaco met hun fortuin van 875 miljoen euro net buiten de top 10.

10. Koninklijke familie van Bahrein: 3,49 miljard euro

Het Huis van Khalifa stamt uit 1766 en heerst over de kleine eilandstaat in de Perzische Golf. De huidige koning, Hamad bin Isa Al Khalifa, stond vroeger bekend als de Emir van Bahrein, en riep zichzelf in 2002 uit tot koning.

De koninklijke familie begon miljarden te verdienen, toen in 1932 de eerste oliebron in het land werd ontdekt. Het Huis van Khalifa had het immers zo geregeld dat de familie tot aan 1973 elk jaar een derde van alle olie-inkomsten van het land ontving. Het zwarte goud kon zo de basis vormen van hun immense fortuin.

Intussen zou de koninklijke familie een slordige 3,49 miljard euro bezitten. Ze gebruiken hun geld onder meer voor grote investeringen. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk bezitten de royals voor meer dan 700 miljoen euro aan vastgoed. Volgens sommige bronnen ligt de werkelijke som van hun fortuin nog veel hoger.

9. Koninklijke familie van Liechtenstein: 10,52 miljard euro

Het Huis Liechtenstein wordt tot de oudste adellijke families van Europa gerekend en is de enige Europese naam in de lijst. Met hun geschat vermogen van 10,52 miljard euro staat de familie van Prins Hans-Adam II, de heersende monarch, op de negende plaats. Sinds 2004 is erfprins Alois regent van Liechtenstein, maar hij neemt de titel van vorst pas over wanneer zijn vader overlijdt.

De koninklijke familie is al aan de macht sinds het ontstaan van de dwergstaat in de Alpen. Ze betalen geen belastingen. Een groot deel van hun fortuin werd vergaard via de LTG Group, de privébank van de familie die via een stichting beheerd wordt. Ze oefenen daarnaast nog verschillende andere activiteiten uit. De familie beheert waardevol vastgoed, investeert in allerlei bedrijven en bezit een kunstcollectie met meesterwerken van Raphael, Rembrandt en Van Dyck.

8. Koninklijke familie van Dubai: 16,61 miljard euro

In Dubai zwaait Het Huis Al Maktoum de scepter. De familie, die teruggaat tot 1833, telt twaalf voorname leden en honderden afstammelingen. Het totale vermogen van Het Huis Al Maktoum wordt op meer dan 16,61 miljard euro geschat.

Sjeik Mohammed bin Rasjid Al Maktoum, sinds 2006 de emir van Dubai en huidige minister-president en vicepresident van de Verenigde Arabische Emiraten, is met voorsprong het rijkste lid van de familie. Zijn persoonlijk fortuin wordt dan ook op meer dan 14 miljard euro geschat. De sjeik beheert het investeringsfonds Dubai Holdings.

De koning staat overigens bekend om zijn opmerkelijke uitgavenpatroon. Zo hing er een prijskaartje van maar liefst 87 miljoen euro aan zijn eerste huwelijk in 1979, maar schonk hij ook miljarden aan diverse goede doelen. De sjeik bezit daarnaast nog exclusief vastgoed in Europa en heeft één van ‘s werelds grootste jachten op zijn naam staan.

7. Koninklijke familie van Marokko: 17,50 miljard euro

De eeuwenoude Alaoui-dynastie, die teruggaat tot in de 13de eeuw, heerst over Marokko. De kern van de familie telt negentien leden, die onder leiding staan van Koning Mohammed VI. Hij werd in 1999 tot koning gekroond.

Het vermogen van de koninklijke familie bestaat uit allerlei investeringen en ondernemingen. Daarnaast ontvangt de Marokkaanse koninklijke familie jaarlijks een recordbedrag van de overheid. Volgens experts wordt er jaarlijks tot wel 175 miljoen euro belastinggeld overgedragen aan het Marrokaanse hof. Die gaan er echter niet bepaald zuinig mee om. Alleen al de elektriciteits- en waterfactuur van de koninklijke paleizen bedraagt al bijna één miljoen euro.

6. Koninklijke familie van Brunei: 26,20 miljard euro

Het Huis van Bolkiah, de koninklijke familie van Brunei, is al sinds 1363 aan de macht. Aan het hoofd staat sultan Hassanal Bolkiah, die al 51 jaar regeert over het land in Zuidoost-Azië. De familie wist miljarden te verdienen aan de enorme olievoorraden van het land. De sultan zou een persoonlijk vermogen hebben van 17 miljard euro, terwijl zijn zoon prins Haji Abdul Azim zo’n 4,4 miljard euro zou bezitten.

De sultan staat wereldwijd bekend om zijn buitensporige uitgaven. Zo liet hij in 1984 het Istana Nurul Iman-paleis bouwen voor meer dan 1,2 miljard euro. Het gigantische koninklijke paleis omvat een moskee, gouden koepels en minaretten. Er zijn meer dan 1.800 kamers en in de garage staan zo’n 7.000 luxewagens, waaronder 600 Rolls-Royces, 300 Ferrari’s en verschillende privéjets. De sultan zou overigens ooit 18.350 euro hebben uitgegeven aan één knipbeurt.

5. Koninklijke familie van Thailand: 52,44 miljard euro

In Thailand heerst de Chakri-dynastie al 236 jaar lang over het land. De huidige vorst, koning Maha Vajiralongkorn, besteeg in 2016 de troon nadat zijn vader, koning Bhumibol Adulyadei, overleed. De familie verblijft in Bangkok, en telt slechts 10 voorname leden. Alles samen zou de dynastie zo’n 52 miljard euro aan activa beheren.

Zo bezit de familie veel waardevol vastgoed in het peperdure centrum van Bangkok, hebben ze grote aandelen van verschillende gerenommeerde Thaise bedrijven, en beheren ze mee de luxehotelketen Kempinski. Al die activiteiten zouden jaarlijks zo’n 2,6 miljard euro aan winst opleveren.

4. Koninklijk familie van Abu Dhabi: 131 miljard euro

In Abu Dhabi regeert Het Huis van Nahyan. De koninklijke familie stamt af van dezelfde clan als de dynastie van Dubai. De familie telt 200 mannelijke leden, het aantal vrouwen is onbekend. Het fortuin van de Nahyans komt voort uit olie. Ze verdienden het grootste deel van hun miljarden in de jaren 70, toen het wegsluizen van olie-inkomsten door het hof nog sociaal werd aanvaard.

De familie staat onder leiding van sjeik Khalifa Al Nahyan, de emir van Abu Dhabi. Sinds 2004 is hij ook de voorzitter van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij runt daarnaast de Abu Dhabi Investment Authority, dat 765 miljard euro beheert. De Burj Khalifa, de hoogste wolkenkrabber ter wereld in Dubai, hoort zo bij zijn imperium.

3. Koninklijke familie van Qatar: 292 miljard euro

Al sinds het midden van de 19de eeuw staat het Huis van Al Thani aan het hoofd van het emiraat in het Midden-Oosten. De huidige emir, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, werd in 2013 aangeduid en is met zijn 37 jaar de jongste vorst ter wereld. Er wordt geschat dat de familie duizenden leden telt.

De Al Thani’s beheren het kostbare staatsfonds van Qatar, dat 292 miljard euro waard is. In Londen beheert het fonds zo de Shard-wolkenkrabber, het beroemde winkelketen Harrods en het olympische dorp. In Amerika bezitten ze onder meer een groot aandeel van het Empire State Building in New York en hebben ze aandelen van multinationals als Volkswagen, Barclays en juwelenmerk Tiffany & Co in handen.

2. Koninklijke familie van Koeweit: 314 miljard euro

In Koeweit heeft de Al-Sabah-dynastie de macht. De huidige emir is sjeik Sabah IV Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah en de familie staat al sinds 1752 aan het hoofd van de golfstaat. Het Huis zou zo’n 1.000 familieleden tellen.

Het vermogen van de familie zou grotendeels uit aandelen van grote Amerikaanse ondernemingen bestaan. In de loop der jaren zijn die enorm in waarde gestegen. In de jaren 90 werd het vermogen van de familie nog op 78,5 miljard euro geschat, intussen is dat verviervoudigd.

1. Koninklijke familie van Saudi-Arabië: 1.500 miljard euro

De rijkste koninklijke familie ter wereld is ongetwijfeld het Huis van Saud. Met een geschat vermogen van zo’n 1,5 biljoen euro regeren zij al sinds 1744 over Saudi-Arabië. De familie is gigantisch en zou zo’n 15.000 familieleden tellen.

Koning Salman zit op de troon sinds 2015. Een groot deel van de schatkist zou hem persoonlijk toebehoren. Toch is hij niet het rijkste lid van de familie. Die titel is weggelegd voor Prins Alwaleed, die vorig jaar nog gearresteerd werd wegens corruptie. Zijn fortuin wordt op meer dan 16 miljard euro geschat. De prins, die na enkele maanden opsluiting weer werd vrijgelaten, zou meer dan 5 miljard euro betaald hebben om vrij te kunnen komen.