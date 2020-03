Zieke prins Charles belde met zonen William en Harry LOV

26 maart 2020

08u52 2 Royalty Prins Charles heeft telefonisch contact gehad met zijn zonen William (37) en Harry (35), nadat het coronavirus bij de kroonprins werd vastgesteld. Hij sprak ook met zijn moeder Queen Elizabeth.

Paniek in het Britse koningshuis, nadat het coronavirus werd vastgesteld bij prins Charles. De 71-jarige kroonprins behoort door zijn leeftijd tot de risicogroep, maar liet weten dat hij het goed stelt en de symptomen mild zijn. Intussen belde hij ook met zijn zonen prins William en Harry, om ze het nieuws te vertellen en ze gerust te stellen. Charles zag zijn zonen voor het laatste op 9 maart, tijdens de jaarlijkse Commonwealth Service in Westminster Abbey. Dat was ook het laatste officiële event van Meghan en Harry als royals.

Charles sprak ook met zijn moeder, koningin Elizabeth (93), die in isolatie zit in Windsor Castle. Ook zij en haar man Philip (98) moeten beschermd worden van het virus wegens hun leeftijd. Intussen verblijft de kroonprins in Schotland, waar hij in isolatie zit op het Balmoral-landgoed van Elizabeth. Op datzelfde domein verblijft ook zijn vrouw Camilla, maar in een ander gebouw, want tot nog toe werd ze nog niet besmet.

LEES OOK:

Prins Charles (71) test positief op coronavirus

Britten niet blij met ‘snelle’ coronatest van prins Charles: “Onze mensen in de zorg krijgen zo’n test niet”