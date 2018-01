Zesde kleinkind voor prinses Caroline op komst MVO

08u00 0 BELGAIMAGE Prinses Caroline van Monaco Royalty Prinses Caroline van Hannover en Monaco krijgt er dit jaar nóg een kleinkind bij, waarmee het totaal op zes komt. Het Italiaanse blad Chi en de Spaanse editie van Vanity Fair meldden woensdag dat Beatrice Borromeo en Caroline's zoon Pierre Casiraghi deze zomer hun tweede kind verwachten.

Enkele weken geleden werd al bekend dat Caroline's oudste zoon Andrea en zijn vrouw Tatiana dit voorjaar gezinsuitbreiding krijgen. Ze hebben al twee kinderen. Ook de ongehuwde dochter van Caroline, Charlotte, heeft een kind.

Pierre en Beatrice trouwden in de zomer van 2015 en kregen vorig jaar februari hun eersteling, Stefano, vernoemd naar de in oktober 1990 verongelukte vader van Pierre, Stefano Casiraghi. Hij was de tweede echtgenoot van Caroline, die jaren later in het huwelijk trad met prins Ernst August van Hannover.

Formeel zijn beiden nog gehuwd, maar de prins en prinses zijn al jaren niet meer in elkaars gezelschap gezien en Caroline (61) verdeelt haar tijd tussen kinderen en kleinkinderen en verplichtingen in het vorstendom Monaco.