Zelfs op staatsportretten: waarom de Queen haar handtas nooit loslaat

05 januari 2020

16u30

Bron: Hello! / Vogue 0 Royalty Vergeet prins Philip: de échte vaste waarde in het leven van Queen Elizabeth is haar handtas. Ze stapt nooit de deur uit zonder het ding aan haar arm, en dat geldt zowel voor uitstapjes als voor staatsportretten in haar eigen paleis. En daar heeft ze blijkbaar een goede reden voor.

Ter gelegenheid van het nieuwe decennium liet Buckingham Palace enkele officiële foto’s maken van de Queen en haar drie troonopvolgers: prins Charles, prins William en de kleine prins George. De drie heren omringen het staatshoofd, die in een witte jurk vooraan staat. Mét haar handtas. En zelfs bij de iets ‘lossere’ en ‘spontane’ beelden, waarbij prins George koekjesdeeg aan het mengen is, kijkt de Queen vertederd toe met haar trouwe tas aan haar arm.

Een beetje gek wanneer je gewoon in je eigen huis rondloopt, maar de koningin laat het ding nooit los. Met reden zo blijkt, want volgens royaltywatchers gebruikt ze haar tas om te communiceren met haar werknemers. Traditiegetrouw hangt de Queen - en die regel geldt overigens voor de hele koninklijke familie - het exemplaar dat ze die dag gebruikt aan haar linkerarm. Zo heeft ze altijd haar rechterhand vrij voor de vele handjes die ze doorheen de dag moet schudden. Wanneer ze haar tas echter naar haar andere arm verplaatst, is dat een duidelijk signaal dat ze wel klaar is met de persoon die tegen haar spreekt en het gesprek wil afronden. Amuseert ze zich tijdens het praatje en wil ze best wat verder keuvelen met haar gesprekspartner, dan legt ze de tas op de grond. Zet ze haar handtas op tafel, dan wil ze zo snel mogelijk - liefst binnen de vijf minuten - de ruimte verlaten.

Zulke situaties worden altijd erg subtiel en netjes opgelost. Een medewerker benadert in dat geval de gesprekspartner, omdat iemand anders hem of haar zogenaamd heel graag wil ontmoeten. Of een personeelslid spreekt de koningin aan met een excuus, om zo het gesprek snel te kunnen beëindigen.

Brits merk

De Queen draagt al 50 jaar dezelfde handtassen: een vierkant, sober model van het Britse merk Launer. Haar favoriete stijlen zijn de Royale (kostprijs: zo'n 2.500 euro per stuk) en de Traviata (zo’n 2.200 euro). Ze worden steeds speciaal voor haar vervaardigd uit het zachtste kalfsleder, liefst met korte handvaten. Doorheen de jaren bouwde ze al een hele collectie uit: ze zou zo'n 200 exemplaren verzameld hebben intussen. De meesten in sobere kleuren als zwart, wit of beige, zodat ze steeds bij haar veelal fel gekleurde outfits passen.

Wat er dan in de tas zit? Wel, op dat vlak blijkt de Queen een typische vrouw: het is een rommeltje daarbinnen. Volgens Phil Dampier, die het boek ‘What’s In The Queen’s Handbag: And Other Royal Secrets’ schreef, varieert dat van snoepjes voor haar honden tot een kruiswoordpuzzel dat een van haar lakeien uit de krant heeft geknipt, voor het geval ze de tijd moet doden. Daarnaast draagt ze een notitieboekje, een vulpen en soms een kleine camera. Voorts rollen er ook enkele ‘geluksvoorwerpen’ in rond die ze van haar kleinkinderen kreeg, zoals miniatuurhonden en -paarden. Andere bronnen maken gewag van familiefoto’s, een leesbril, een zakdoek, muntjes en een draagbare haak die aan een tafel bevestigd kan worden. Om de handtas te kunnen ophangen tijdens een diner, zo blijkt.

En dan zijn er nog de beautyspullen. De Britse koningin gaat nergens heen zonder de kleine, zilveren make-updoos die prins Philip haar meer dan 70 jaar geleden als een huwelijksgeschenk gaf. Daarin zit steeds een kleine spiegel, haar parfum en de lipstick van de dag. Voor de liefhebbers: die zijn meestal van het merk Elizabeth Arden of Clarins. Dat laatste bedrijf mocht immers in het verleden al gepersonaliseerde kleuren voor haar maken.