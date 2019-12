Zelfs andere petjes: Thaise koning schrapt alle verwijzingen naar zijn voormalige bijvrouw ADN

29 december 2019

18u12

Bron: ANP 0 Royalty De Thaise koning Vajiralongkorn is kennelijk vastbesloten alle verwijzingen naar zijn voormalige bijvrouw Sineenat 'Koi' Wongvajirapakdi te verwijderen. Dat betekent onder meer dat de door haar geïnspireerde vrijwilligersbrigades zowaar anders gekleurde petjes hebben gekregen en dat het winterfestival ‘Un Ai Rak' - warmte en liefde - niet meer wordt gehouden. Ook dat was een idee van de in oktober in ongenade gevallen en naar verluidt gevangen gezette 'nobele gemalin' van de wispelturige koning.

Het winterfestival stelde een nostalgisch Thailand voor, het voormalige Siam in de tijd van de absolute monarchie. Om die reden sprak het ook koning Vajiralongkorn aan, aldus de kritische en in Thailand op de zwarte lijst staande koningshuiskenner Andrew MacGregor Marshall. De koning heeft namelijk verschillende elementen uit die tijd teruggebracht, zoals het hebben van meerdere vrouwen en het instellen van eigen koninklijke gardes.

Sineenat 'Koi' Wongvajirapakdi werd door de koning eerder dit jaar aan de bevolking gepresenteerd als zijn extra gezellin, naast koningin Suthida met wie hij in mei plotsklaps huwde. 'Koi' was al vaker aan zijn zijde gesignaleerd, maar zo lang ze geen officiële status had, zwegen Thaise media over haar bestaan. Op 'majesteitsschennis' staat een zware straf en de koninklijke eer is al snel aangetast.



Lang duurde het openbare leven van de bijvrouw echter niet. Ze was te inhalig gebleken en te onaardig tegen de nieuwe koningin, waarna de al vier keer getrouwde Vajiralongkorn haar opzijschoof. Alle officiële portretten van Sineenat 'Koi' Wongvajirapakdi verdwenen weer even snel als ze waren verschenen en alle adellijke officiële titels van de minnares werden ingetrokken. Nu moeten ook stelselmatig alle verwijzingen naar haar eraan geloven.

