Zelfgemaakt diner en mama Doria als babysit: zo bracht Meghan Markle haar 39ste verjaardag door

10 augustus 2020

15u56

Bron: Mirror 0 Royalty Afgelopen dinsdag vierde Meghan Markle haar 39ste verjaardag. De hertogin van Sussex deed dat in beperkte kring. Dat schrijft The Mirror.

Geen groot feest met veel genodigden of een etentje in een chique restaurant: Meghan Markle vierde haar 39ste verjaardag afgelopen dinsdag liever in intieme kring. Enkel haar echtgenoot Harry (35), zoontje Archie (1) en moeder Doria (63) waren aanwezig. Aan gezelligheid was er evenwel geen gebrek.

“Ze brachten de dag in familieverband door", klinkt het in The Mirror. “’s Avonds paste Doria op Archie zodat Meghan en Harry wat tijd als koppel konden doorbrengen." En daarvoor trok Harry alles uit de kast. “Hij maakte een driegangendiner voor Meghan", vertelt de bron. “Maar Doria hielp hem wel met de voorbereidingen. Sinds hij met Meghan getrouwd is, is hij een veel betere kok geworden, maar hij moet nog veel leren."

Uiteraard waren er ook cadeautjes voor de jarige. Naar verluidt zou Harry z'n echtgenote maar liefst twee pakjes gegeven hebben: een halsketting die hij zelf ontworpen had en een ingelijste foto van hen twee.

