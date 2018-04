Zeldzame koninklijke diamant onder de hamer: geschatte waarde 4,3 miljoen euro SD

06 april 2018

14u15

De blauwe Farnese-diamant, die driehonderd jaar in handen is geweest van koninklijke families in Europa, wordt geveild. Veilingmeesters bij Sotheby's in Londen verwachten dat de diamant omgerekend 3 tot 4,3 miljoen euro opbrengt.

De steen van 6,1 karaat is gedolven in India en werd eerst gegeven aan Elisabeth Farnese, de dochter van de hertog van Parma, toen ze in 1715 trouwde met Filips V van Spanje. De diamant ging van generatie op generatie en omdat hun afstammelingen met kinderen van andere koningshuizen trouwden, ging de steen van Spanje naar Frankrijk, Italië en Oostenrijk.

"Al die tijd was hij verstopt in een koninklijke juwelenkist. Afgezien van naasten en natuurlijk de juweliers van de families, wist niemand van zijn bestaan'', meldt het veilinghuis. De steen gaat op 15 mei onder de hamer in Genève.