Ze geven dan toch toe: prins Harry en Meghan Markle laten stichting Sussex Royal ontbinden

03 juli 2020

19u45

Bron: ANP 0 Royalty Sussex Royal, de stichting van de hertog en hertogin van Sussex, is officieel ontbonden. Dat melden verschillende Britse media. Prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan (38) zouden al het papierwerk rond hebben om de goededoelenstichting en het bijbehorende bedrijf te laten ontbinden.

Volgens Newsweek worden alle activa van Sussex Royal overgedragen aan Travalyst, het bedrijf van prins Harry dat zich toelegt op duurzaam toerisme. Harry en Meghan moesten eind maart afstand nemen van de merknaam nadat zij hadden aangekondigd een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis. Ze hadden ook eerder al afstand genomen van het gelijknamige account op Instagram. Inmiddels hebben Harry en Meghan al de vervangende stichting Archewell opgericht.

Het woord ‘royal’ bleef lange tijd de spanningen opdrijven, gezien de Queen niet wilde dat het koppel geld verdient aan de monarchie. Op 21 februari kondigden prins Harry en Meghan Markle aan dat ze de titel niet zouden gebruiken als onderdeel van hun merknaam of in de naam van het goede doel dat ze in de toekomst wilden lanceren. Al werd het snel duidelijk dat het voor de twee geen kwestie was van willen, maar van moeten.

“De Queen heeft geen alleenrecht op het gebruik van de titel ‘royal’ in het buitenland”, protesteerden ze op hun website. Ze stelden daarbij dat de overheid hen niets zou kunnen maken als ze zouden besluiten om dat woord toch te blijven gebruiken en suggereerden dat de koningin hen oneerlijk behandelt terwijl ze proberen een nieuw leven op te bouwen. In hun mededeling verwezen ze naar de andere leden van de koninklijke familie, zoals prins William en Kate Middleton die “ook de naam ‘royal’ gebruiken voor hun liefdadigheidsorganisaties.” Maar uiteindelijk trok Buckingham Palace dus aan het langste eind.

