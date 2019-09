Wordt omstreden prins Andrew voor de rest van zijn dagen naar Bermuda verbannen door de Queen? TDS

16 september 2019

17u00

Bron: GLOBE 1 Royalty Wordt p rins Andrew (59) straks officieel verbannen naar Bermuda, in een poging om de Britse monarchie te redden na alle ophef die ontstond door zijn vermeende banden met Jeffrey Epstein? Volgens de Amerikaanse media is de Queen van plan haar zoon te benoemen tot gouverneur van het overzees gebied in de Atlantische Oceaan, dat op zo’n 1.000 km van de Amerikaanse oostkust ligt. Koningin Elizabeth zou willen dat haar zoon zo ver als mogelijk uit de buurt van de media blijft.

“De ‘verhuisplannen’ werden bedacht om Andrew uit Groot-Brittannië te krijgen - net zoals oom Edward van Elizabeth destijds door het koningshuis werd verbannen naar de Bahama’s, nadat hij in de jaren 30 afstand had genomen van de troon”, aldus een regeringsbron. “Edward werd toen benoemd tot gouverneur van de Bahama’s nadat hij met de Amerikaanse Wallis Simpson trouwde. De rol van Andrew in Bermuda zal grotendeels ceremonieel zijn en amper betekenis hebben. Maar het belangrijkste is dat hij 3.500 km verwijderd zit van Londen.”

De regeringsbron beweert dat Prins William en zijn vrouw Kate Middleton de koningin hebben overtuigd om Andrew aan te pakken, nadat zijn vriendschap met de van kindermisbruik verdachte miljardair breed werd uitgesmeerd in de media. Naar verluidt zou prins Andrew door alle berichten in het vizier zijn gekomen van de FBI, Scotland Yard en de geheime diensten in Frankrijk, waardoor de Britse koninklijke familie hem zo snel mogelijk willen ‘verschuiven’.

De monarchie kan vallen

“William is ervan overtuigd dat de monarchie zal vallen, als Andrew publiekelijk wordt blootgesteld als pedofiel”, klinkt het. “En het idee beangstigt ook Kate. Ze wil Andrew niet meer in de buurt van haar kinderen - of één van de andere kinderen binnen de koninklijke familie. Zelfs Prins Charles, die zelf geen heilige is als het op seksschandalen aankomt, was het er meteen mee eens dat zijn broer moest vertrekken. Ze benaderden Hare Majesteit samen, die met tegenzin instemde om Andrew te verbannen om het welzijn van familie te beschermen.”

Het koningshuis zou dan ook reden hebben om verontrust te zijn, gezien steeds meer details over de contacten tussen Andrew en Epstein, die zich op 10 augustus in een New Yorkse cel van het leven beroofde, aan de oppervlakte komen. Zo raakte intussen bekend dat Andrew en de miljardair elkaar op zijn minst zeven keer hebben ontmoet. Gerechtelijke documenten onthulden daarnaast dat Prins Andrew samen met ex-miss Rusland Anna Malova heeft gevlogen in een privéjet van Epstein, de twee maakten een bedenkelijke reis naar de Caraïben.

En dan is er nog vermeend slachtoffer Virginia Roberts, die beweert dat ze als ‘seksslavin’ werd geronseld, en dat ze gedwongen werd om seks te hebben met Andrew. Dat zou drie keer zijn gebeurd tussen 1999 en 2001: één keer in Londen, één keer in Epsteins huis in New York en één keer op een eiland in de Caraïben. Virginia zegt dat ze gewelddadig werd beroofd van haar jeugd door Epstein en de Britse prins.

Gerechtigheid

“Door Andrew naar Bermuda te sturen hoopt de koninklijke familie dat ze nieuwe, vunzige details van zijn banden met Epstein kunnen vermijden of op zijn minst minimaliseren”, aldus de regeringsbron. “Maar ik vermoed dat prins Andrew de gerechtigheid niet zal kunnen ontlopen.”