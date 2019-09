Wordt Elisabeth straks de populairste royal, of gaat mama Mathilde met de eer lopen? MVO

11 september 2019

12u00 0 Royalty Op zaterdag 30 november is het weer zover, dan zal de meest populaire royal van het moment met een Story Showbizz Award aan de haal gaan. Maar eerst moet er natuurlijk nog beslist worden wie er precies met die prijs gaat lopen. De topfavoriet? Onze eigen prinses Elisabeth. Maar zij heeft natuurlijk veel concurrentie, zowel uit het buitenland als binnen haar eigen gezin.

Dit jaar behoren namelijk ook onze koning Filip en koningin Mathilde, Elisabeths ouders, tot de genomineerden. Ook haar oom en tante, prins Laurent en prinses Astrid, hebben een nominatie op hun naam staan. En dan zijn er uiteraard ook nog haar grootouders: koning Albert en koningin Paola.

Alsof dat nog niet genoeg is, loert er ook concurrentie bij onze Noorderburen. Want ook de charismatische koningin Máxima en koning Willem-Alexander vallen bij de Belgische showbizz-lezers in de smaak.

Wanneer we het kanaal oversteken, komen we ook een paar bijzonder sterke kandidaten tegen voor de titel van ‘Favoriete Royal’. Zo is er de naamgenoot van prinses Elisabeth: de Britse Queen Elizabeth herself, die alleen maar populairder wordt naargelang ze langer op de troon zit. Ook haar zoon en troonopvolger prins Charles komt in aanmerking voor de award.

Om prins William en zijn vrouw Kate Middleton kunnen we natuurlijk ook niet heen. En dan is er nog die andere topfavoriet: Meghan Markle, één van de nieuwste aanwinsten in het Britse koningshuis. En ja hoor, ook haar echtgenoot prins Harry krijgt nog een nominatie, ook al past hij niet meer in de categorie ‘meest begeerde vrijgezel’.

Is Megan Markle populairder dan haar bekende schoonzus Kate Middleton of reikt ze nog niet tot aan de enkels van onze eigen prinses Elisabeth? Stem hier op je favoriete royal voor de Story Showbizz Awards en maak kans op 2 VIP-tickets!