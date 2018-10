Wordt de baby van Meghan en Harry de eerste gekleurde prins(es)? KD

15 oktober 2018

14u10 0 Royalty Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje. Maar hoe zal de baby, die biraciaal zal zijn, er uitzien?

Het koppel verwacht in het voorjaar van 2019 hun eerste kind, zo maakte het Britse paleis vanochtend bekend via Twitter. "Hunne Koninklijke Hoogheden bedanken iedereen voor de steun die ze van over heel de wereld kregen sinds hun huwelijk in mei. Ze zijn erg blij om dit goede nieuws met het publiek te mogen delen." Volgens de Daily Mail voelt Meghan zich 'goed' en heeft ze haar 12 weken-scan achter de rug. Dat zou betekenen dat het kindje ergens in april verwacht mag worden.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk Kensington Palace(@ KensingtonRoyal) link

Fans van het koningshuis vragen zich af of Meghan, die Afro-Amerikaans is, zo voor de eerste zwarte prins of prinses zal zorgen. Het antwoord is nee. De baby krijgt normaal gezien geen titel van prins of prinses. Die titel is voorbehouden voor de kinderen van de koning(in), de 'Prince of Wales' (prins Charles) en de mannelijke kinderen van diens eerste mannelijke opvolger. Al kan de Queen hier wel een mouw aan passen. Zo zorgde ze er ook voor dat Charlotte, de dochter van prins William en Kate, de titel van prinses kreeg. Volgens het oude protocol zou dat immers niet het geval geweest zijn.

Het kindje krijgt wel een zevende plaats in lijn voor de troon. Al is de kans dat hij of zij ooit de kroon zal dragen bijzonder klein. Het kindje van Meghan moet immers prins Charles, prins William, prins George, prinses Charlotte, prins Louis en zijn vader prins Harry laten voorgaan.

Afro-Amerikaanse genen

Zorgen Meghan en Harry dan voor de eerste zwarte royal? Historici zijn daar niet zo zeker van. Er zijn geruchten dat koningin Charlotte, die van 1760 tot 1820 met haar man koning George III op de troon zat, zwarte voorouders had, al kan niemand dat bewijzen. Koningin Charlotte leefde immers honderden jaren geleden, en de mogelijke link met Afrikaanse voorouders gaat nog eens honderden jaren verder terug. Meghan en Harry zorgen dus wel voor de eerste 'royal' met Afro-Amerikaanse genen in eeuwen.

De vraag is of hun zoon of dochter ook effectief een zwarte of gemengde huid zal hebben. Professor Gert Matthijs van de KU Leuven beantwoordt die vraag. "Er zijn verschillende genen die een rol spelen bij het bepalen van de huidskleur. Eén gen, dat betrokken is bij het aanmaken van pigment in de huid, weegt hierbij het meeste door. Er is uiteraard een directe link tussen de hoeveelheid pigment en de huidskleur", aldus professor Matthijs. "Ouders geven varianten van dat gen aan hun kinderen. Bij een koppel zoals Harry en Meghan, waar de ene blank is en de andere een eerder donkere huid heeft, voel je dat die varianten zich zullen mengen."

Het kindje zal dus, volgens de genetica, een huidskleur hebben die zich tussen die van Meghan en Harry bevindt. "We gaan inderdaad een soort 'verdunning' zien, waarbij het kind een huidskleur krijgt dat tussen de twee ligt", aldus professor Matthijs. "Maar dat wil niet zeggen dat een volgend kindje dezelfde huidskleur zal hebben. Elk kind kan andere varianten erven, al zal de huidskleur geen wereld van verschil zijn."

Maar welk gen is dan het dominantst? "Dominantie kan in dit geval eigenlijk niet gebruikt worden", verklaart de professor. "Een dominante eigenschap wordt als dusdanig doorgegeven, zoals bijvoorbeeld een haarkleur, terwijl de huidskleur zich wel zal mengen." En over haarkleur gesproken. Kan de toekomstige royal de rosse haren van zijn of haar papa erven? "Haarkleur en huidskleur ontwikkelen zich onafhankelijk van elkaar", klinkt het. Met andere woorden: het kan dus.