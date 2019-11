Wordt Charles binnen 18 maanden koning? Britten zijn overtuigd van wel, want de Queen wil op pensioen MVO

28 november 2019

14u00

Bron: Guardian 0 Royalty Er is nog niets officieel gemaakt, maar achter de schermen van Kensington Palace gedraagt prins Charles zich al als een echte koning. Dat is misschien broodnodig, want volgens de Britse media is de Queen van plan om op haar 95ste op pensioen te gaan, en dat is binnen 18 maanden al zover. Ze heeft het intussen wel verdiend, want met 65 jaar op de troon is ze de langst regerende Britse koningin ooit.

Charles is ondertussen al 71, en hij wacht al tientallen jaren op zijn beurt om op de troon te zitten. Dat moment lijkt eindelijk dichterbij te komen, en dat zou zich uiten in een verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel bij de kroonprins. Zo zou hij onder andere een invloedrijke rol hebben aangenomen wat het ontslag van zijn broer Andrew betreft. Om het koningshuis zo goed mogelijk te beschermen zag hij erop toe dat Andrew in het licht van het Epstein-schandaal zo snel mogelijk van zijn publieke functies werd ontheven.

Dinsdag kwam hij pas thuis van zijn tour door Nieuw-Zeeland, maar meteen liet hij zijn leiderskwaliteiten zien. Het personeel ter plekke zou erg onder de indruk zijn geweest van zijn doelbewuste acties. “Hij had het interview van Andrew met de BBC zelf nog niet laten screenen, maar hij wist meteen wat er moest gebeuren. De schade was te groot”, klinkt het binnen de paleismuren. Voor de Queen zelf was het moeilijk om Andrew, volgens velen haar favoriete zoon, te ontslaan. Maar onder druk van Charles deed ze het toch. Was dat misschien één van haar laatste belangrijke beslissingen als koningin? Hoewel Elizabeth erg geliefd is bij het volk, begint de publieke opinie toch te keren in het voordeel van een ‘frisse wind’.

Binnen 18 maanden wordt de Queen 95, dezelfde leeftijd waarop haar man, prins Philip, besloot om op pensioen te gaan. Of Charles ook effectief gekroond zal worden voor haar overlijden, is nog niet duidelijk. Wel neemt hij nu al veel van haar publieke functies over, ook omdat de koningin niet meer zo goed te been is als vroeger. Hij gaat bijvoorbeeld naar bepaalde evenementen in haar plaats. De overgang van moeder naar zoon wordt stilletjes aan voelbaar in Kensington Palace, al zijn ‘overdracht van de macht’ en ‘troonsafstand’ volgens velen nog verboden woorden binnen de Britse monarchie. In 2018 was de Queen aanwezig op 283 officiële aangelegenheden, Charles had er 507. In feite is hij momenteel koning in alles behalve titel.

Geruchten dat prins Charles afstand zou doen van de kroon ten voordele van zijn zoon, prins William, hebben dus weinig draagkracht. Het is waarschijnlijker dat Charles de kroon op zich zal nemen, al was het alleen maar om zijn kind - die zelf nog drie erg jonge kinderen heeft - te ontzien van die publieke ‘last’.

