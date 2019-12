Wordt 2020 het jaar voor Delphine Boël? “Ik stel me de vraag niet meer of Albert van me houdt” Redactie

29 december 2019

06u00

Bron: Story 0 Royalty Het lijkt erop dat dit de laatste Kerstmis van Delphine Boël wordt als ‘onwettige’ dochter van koning Albert II, nu hun DNA vergeleken kan worden. De hoop op een relatie heeft ze echter opgegeven: “Ik zoek geen vader meer."

Een waar kerstmirakel op het paleis van Brussel vorige woensdag: voor het eerst in zeven jaar was de koninklijke familie voltallig komen opdagen voor het kerstconcert. Sinds de troonswisseling hadden het vorige en huidige koningspaar, prinses Astrid en prins Lorenz en prins Laurent en prinses Claire niet meer samen rond de kerstboom geposeerd. Delphine Boël maakte het familieplaatje uiteraard niet gehéél compleet, maar de kans lijkt nu wel erg groot dat ze tegen de volgende eindejaarsfeesten zal kunnen klinken op het feit dat Albert II haar officiële vader is. Niet dat er een verzoening zit aan te komen. De vorst zal zijn ouderschap afgedwongen zien door de rechtbank. “Ik ben geen crimineel”, stelt Delphine fel in Paris Match. “Ik heb recht op een identiteit, zoals iedereen.”

Hoog risicogeval

Toen Delphine dit najaar een bankrekening voor haar zoontje Oscar wilde openen, kreeg ze te horen dat de elfjarige jongen als ‘hoog risicogeval’ op een zwarte lijst van Politically Exposed Persons staat. Dat noopt de kunstenares ertoe nog eens uit te klaren waarom ze in 2013 de juridische route nam: om de labels ‘onwettig’ en ‘vermeend’ van zich af te schudden, voor haar en haar nageslacht. “Als ze aan mijn dierbaren raken, en in het bijzonder aan mijn kinderen, mag ik mijn kop niet in het zand steken. Sorry, maar als mijn kind als hoog risico wordt bestempeld, is er een probleem. Iedereen zou het recht moeten hebben om te weten wie hun vader is. Dat is de enige reden dat ik naar de rechtbank ben gestapt, de onwettige dochter van Albert II zijn heeft me talloze problemen opgeleverd”, zegt Delphine. Zullen zoon Oscar en dochter Josephine “dan voor altijd achtervolgd worden door die leugens?”, vraagt ze zich af. “Ze worden snel groot, ik moet het oplossen voor het te laat is. Ik ben ook maar een mens en zou ziek kunnen worden of overlijden. Ik wil hen niet achterlaten met die ellende.” Het Hof van Cassatie gaf Delphine deze maand gelijk en verwierp Alberts beroep tegen het opheffen van het ouderschap van Jacques Boël. De schatrijke industrieel is nu dus definitief niet langer Delphines vader – wat het grootste struikelblok was en verklaart waarom het juridische steekspel al ruim zes jaar duurt. Daardoor ligt de weg open om ­Delphines DNA te vergelijken met dat van de koning, die in mei een staal moest afstaan onder de dreiging van een dwangsom van vijfduizend euro per dag.

Praten in het geheim

Het laatste contact met Albert II dateert van 2001. Delphine kwam te weten dat ze een jaar later op de zwarte lijst terecht is gekomen. “De koning wenst u geen kwaad toe”, had een van Alberts advocaten nochtans gezegd. “Ik heb me letterlijk aan zijn woorden gelaafd, dat heeft me lang gesteund”, zegt ze. Tot Delphine na haar terugkeer naar België geboycot werd, omdat haar kunst “het paleis in verlegenheid bracht”. “We hadden met elkaar kunnen blijven praten, zelfs als dat in het geheim had moeten gebeuren. Al onze communicatie had strikt privé kunnen zijn. Hij had een ander leven, andere kinderen… Dat is het leven en ik heb daar begrip voor”, mijmert Delphine. “Maar ik had met intelligentie en respect behandeld willen worden. Albert en ik hadden een relatie die niet gewoon was. Gedurende 33 jaar heeft hij zich als een vader gedragen. Van die discrete maar bevredigende relatie zijn we naar een totaal gebrek aan communicatie gegaan. Ik zoek geen vader meer. Ik wil gewoon dat deze situatie rechtgetrokken wordt.” Delphine benadrukt dat ze niet om de omstandigheden heeft gevraagd: “Ik ben alleen op zoek naar mijn identiteit. Ik vraag me niet meer af of Albert van me houdt of niet, dat zou nogal belachelijk zijn in dit stadium. Ik weet wel dat hij zijn moeder (koningin Astrid, red.) erg jong verloren heeft en dat dat wonden voor het leven nalaat. Maar ik ben geen kind meer, en ik ben er mettertijd aan gewend geraakt dat ik hem niet meer zie. Ik heb vooral nood aan gerechtigheid en een kader dat mij en mijn gezin beschermt.”