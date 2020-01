Wist Elton John voor de koningin van Megxit? “Hij is een soort moederfiguur voor hen” SDE

13 januari 2020

10u00

Bron: The Mirror 0 Royalty Wist Elton John (72) eerder dan koningin Elizabeth (93) dat Harry (35) en Meghan (38) hun koninklijke taken zouden neerleggen? Het is een vraag die Groot-Brittannië momenteel in de ban houdt. The Mirror denkt in ieder geval van wel, en schrijft dat de muzikant al maandenlang de steun en toeverlaat van het jonge koppel is.

Volgens de Britse krant The Mirror was niet oma Elizabeth als eerste op de hoogte van de plannen van Harry en Meghan, maar wel goede vriend Elton John. Dat vertellen verschillende ingewijden. “Elton praat elke dag met Harry en Meghan”, zegt een bron. “Hij is een inspiratie, bijna een moederfiguur voor hen. Ze hebben hun beslissing alleen genomen, maar hij was wel iemand bij wie ze steun vonden en die luisterde wanneer ze het over hun plannen hadden. Hij was een constante steun, vooral naar Meghan toe, en hij is erg beschermend wanneer het over hen gaat.”

Een ingewijde dicht bij Elton voegt eraan toe: “Hij is hun steun en toeverlaat geweest. En ook al zou hij hen nooit vertellen wat ze moesten doen, hij bood wel een luisterend oor.”

Dat Harry en Meghan hun toevlucht net bij Elton John zoeken, is niet zo vreemd. De muzikant was goed bevriend met Harry’s moeder Diana en herschreef ‘Candle in the Wind’ speciaal voor haar begrafenis. Na haar dood bleef hij contact houden met haar zonen, vooral met Harry. Zo nodigde hij het koppel afgelopen zomer nog uit om naar zijn huis in Nice, Frankrijk, te komen. Toen de hertog en hertogin onder vuur kwamen te liggen omdat ze dat met een privévliegtuig deden, nam hij hun verdediging op zich.

Een woordvoerder van Elton John heeft ondertussen gereageerd op de beweringen. “Elton steunt het feit dat Harry en Meghan de controle over hun leven nemen. Hij geeft erg om hen en hun familie en staat volledig achter alle beslissingen die het koppel maakt, wetende dat ze door hen alleen worden genomen, zonder invloed van buitenaf en met hun toekomstige geluk en welzijn in het achterhoofd.”