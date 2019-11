Wilmès: “Prinses Elisabeth is rolmodel voor de gelijkheid tussen man en vrouw” SVM

15 november 2019

14u15

Bron: Belga 0 Royalty Premier Sophie Wilmès heeft de figuur van kroonprinses Elisabeth aangehaald als rolmodel voor de gelijkheid tussen man en vrouw. De eerste minister deed dat naar aanleiding van het Koningsfeest, dat dit jaar in het teken van de troonopvolgers stond. De achttiende verjaardag van Elisabeth was daar niet vreemd aan.

"De gelijkheid van mannen en vrouwen is een centrale bekommernis geworden", stelde Wilmès in haar toespraak tijdens een academische zitting in de Kamer. “In de toekomst zal België het woord koninklijk in het vrouwelijk vervoegen.” Daarmee doelde ze op het feit dat voor het eerst in de geschiedenis van ons land de troonopvolger een vrouw is.

Wilmès verwelkomde ook de rol die de toekomstige koningin als “symbool van een nieuwe generatie” zal spelen. Zonder rolmodel is het moeilijk de gelijke kansen te garanderen, ging Wilmès voort. "De Belgen zullen hun blik naar de koningin richten.”

In de geschiedenis van ons land nemen de kroonprinsen een aparte plaats in omdat ze moeten worden voorbereid op hun toekomstige rol als staatshoofd. Professor Gita Deneckere van de Universiteit Gent ging op zoek naar hun parcours. Dat kende soms een tragisch verloop. In de negentiende eeuw overleden drie van hen vroegtijdig.

“Geen woord over troonopvolger”

Ook de voorzitters van Kamer en Senaat, respectievelijk Patrick Dewael en Sabine Laruelle, namen traditiegetrouw het woord. Dewael stelde vast dat de troonopvolging in onze Grondwet staat beschreven, maar dat diezelfde tekst met geen woord rept over de troonopvolger.

"Nochtans hebben al die troonopvolgers niet enkel een symbolische rol gespeeld, maar ook een sociale rol in de brede zin. En zelfs een politieke rol. Het volstaat te denken aan prins Boudewijn van België, die van 1887 tot aan zijn dood in 1891 bijna messiaanse proporties toegemeten kreeg van de Vlaamse Beweging", aldus Dewael. Prins Boudewijn zou normaal gezien Leopold II opvolgen. Tijdens een bezoek aan Brugge had hij enkele woorden Nederlands uitgesproken.

De koning is traditioneel niet aanwezig op het Koningsfeest. De koninklijke familie werd dit jaar vertegenwoordigd door koning Albert, koningin Paola en prins Lorenz.