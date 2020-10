William weigerde om Harry te zien na de Megxit: “Britse royals zijn véél kwader dan ze laten uitschijnen” MVO

03 oktober 2020

10u12 0 Royalty ‘Battle of Brothers’, een nieuwe, schokkende biografie geschreven door royalty-expert Robert Lacey, onthult dat het helemaal niet goed gaat tussen William en Harry. Sterker nog, de band tussen de twee broers zou voorgoed kapot zijn. “Het gaat er véél erger aan toe achter de schermen dan mensen denken.”

“Uiteraard willen de twee prinsen doen uitschijnen dat er niets aan de hand is”, schrijft Lacey. “Maar niets is minder waar.” Hij noemt zijn boek ‘het tegengif voor ‘Finding Freedom’, een biografie waarin Harry en Meghan door een veel te rooskleurige bril worden bekeken’.

“William was rázend op Harry toen hij hoorde over de Megxit”, meent Robert. “Hij weigerde zelfs om zijn broer te zien voor de aanvang van het zogenaamde Sandringham Summit, een meeting die Queen Elizabeth organiseerde om de voorwaarden van de Megxit te bespreken. Harry had hem meegevraagd voor een lunch, maar dat zag William niet zitten.”

“Maar ook de Queen zelf was verbijsterd. Toen ze vernam dat haar kleinzoon en zijn echtgenote van plan waren om merchandise te verkopen onder de naam Sussex Royal, wilde ze daar meteen een stokje voor steken. Ze vond het gedrag van Harry zo onverantwoord dat ze besloot om hem het merk ‘Sussex Royal' af te pakken. Net als het recht om het woord ‘royal’ nog te gebruiken in de toekomst. Een duidelijk teken dat hij en Meghan niet meer mochten terugvallen op hun koninklijke roots. Elizabeth was er ook niet over te spreken dat het koningshuis niet op de hoogte werd gebracht over Meghans rechtszaak tegen de Britse tabloids. Royals krijgen namelijk de opdracht om rechtszaken te vermijden, tenzij ze écht nodig zijn.”

Bikkelharde onderhandelingen

De onderhandelingen over de Megxit-voorwaarden verliepen vanwege al die onderliggende ruzies allesbehalve vlot. “Harry en Meghan hadden hoge eisen en ze wilden garanties op elk gebied”, onthult een personeelslid van het paleis in het boek. “Het was net als onderhandelen met de meest gehaaide advocaat in Hollywood.”

“Dat zorgde voor kwaad bloed”, aldus Lacey. “De koningin koos er bewust voor om enkel een familiefoto van William, Catherine en hun drie kinderen te tonen tijdens haar kerst-toespraak. Ze dacht er nog niet aan om de foto van Harry, Meghan en hun zoontje Archie - die er eerst wel stond - te laten staan. Ze voelde zich verraden en in de steek gelaten.”

Geen terugkeer mogelijk

Het lijkt er dan ook niet op dat de strijdbijl snel begraven zal worden. “De wonden zijn nog vers. Maar zelfs als er na enkele jaren genoeg tijd tussen zit om weer allemaal door één deur te kunnen, zal het nooit meer hetzelfde zijn. Harry heeft niet alleen de monarchie achter zich gelaten, maar ook zijn familie, die hem altijd gesteund heeft. William was vroeger zijn beste vriend. Ik heb een jaar lang paleismedewerkers en kennissen van de prinsen geïnterviewd voor dit boek, en niemand van hen denkt dat het nog goedkomt tussen die twee”, besluit Lacey. “Dus ook al zei de Queen in een statement dat Harry mag terugkeren wanneer hij wil... Een terugkeer naar het leven dat hij vroeger kende is onmogelijk.”

