William geeft het Britse volk wat ze willen: Kate wordt geheim wapen tegen Megxit

29 januari 2020

19u00 1 Royalty De start van het nieuwe jaar ging allesbehalve over rozen voor het Britse koningshuis. Niet alleen werd prins Andrew het middelpunt van het Epstein-schandaal, er was ook nog de beruchte ‘Megxit’. Prins Harry en zijn Meghan Markle lieten de monarchie vallen als een baksteen en trokken samen naar Canada. Volgens prins William, die ooit zelf aan het roer zal staan van de hele heksenketel, vallen de brokken nog te lijmen. Hij heeft daar zelfs een geheim wapen voor ingeschakeld: zijn echtgenote, Kate Middleton.

“Kate is de laatste weken niet weg te denken uit het straatbeeld”, klinkt het bij insiders. “Ze duikt op in scholen, bezoekt musea, staat op honderden schattige kiekjes met kinderen... Niet heel afwijkend van wat ze vroeger deed, maar ze wordt vandaag opvallend naar de voorgrond geschoven. Slim, want hoe kan je de aandacht van het volk beter afleiden van al het negatieve, dan met iemand die ze altijd al graag hebben gezien?”

Kate is dus de spreekwoordelijke wortel voor de neus van Britten die de laatste maanden een afkeer hebben ontwikkeld voor de monarchie. “Ze was aanvankelijk ook niet van adel, dus ze is ‘herkenbaar’. Bovendien is ze warm in de omgang. Ze is een moeder van drie kinderen. Ze is modieus, maar niet controversieel. Tegelijkertijd heeft ze de gratie en houding van een echte royal. Zij moet mensen dus herinneren aan alle goede kanten van het koningshuis.”

Meer verantwoordelijkheden

Nu Meghan en Harry zijn weggevallen, is het logisch dat de andere royals meer werk om handen zullen hebben. Zeker William en Kate, die sowieso steeds prominenter in beeld komen omdat zij ooit op de troon zullen zitten.

“William beseft dat de last vanaf nu wat zwaarder zal doorwegen, en is bereid om alle taken aan te nemen die de Queen zijn kant op schuift. Maar hij wil absoluut niet dat zijn liefdadigheidswerk daaronder gaat lijden”, klinkt het. “Zeker wat The Royal Foundation betreft, de organisatie waar Harry en Meghan aanvankelijk ook lid van waren.”

The Royal Foundation werd in 2009 opgericht door William en zijn broer, Harry. Kate en Meghan stapten beiden in na hun huwelijk. In juni vorig jaar maakten Harry en Meghan echter al bekend dat ze hun eigen organisatie uit de grond wilden stampen. Het bleek de voorbode van hun Megxit-plannen. “Nu zij eruit zijn gestapt, zal de rest moeten bijbenen. Het was het idee van William om Kate - die vroeger eerder op de achtergrond bleef binnen de organisatie - opnieuw in de schijnwerpers te zetten.”

Kate houdt zich per definitie al op regelmatige basis bezig met liefdadigheid, en zou volgens insiders enthousiast geweest zijn over het idee. “Ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en wil haar echtgenoot ondersteunen in de zware taak om de monarchie weer op de rails te krijgen.”

Maar de hertogin van Cambridge houdt het dus lang niet alleen bij The Royal Foundation. Eerder deze week zagen we hoe Kate, die wel vaker achter de camera plaatsneemt, Yvonne Bernstein en Steven Frank portretteerde. Beiden Holocaust-overlevers. “Ik wilde portretten maken die heel persoonlijk waren voor Yvonne en Steven - een viering van familie en het leven dat ze hebben opgebouwd sinds ze in de jaren 40 in Groot-Brittannië arriveerden”, aldus de hertogin. “De families brachten voorwerpen mee die veel voor ze betekenden en die staan ook op de foto.” De portretten zijn onderdeel van een expositie die later dit jaar zal openen, met 75 foto’s van overlevenden en hun familie.

“Ze is spontaan, ze lacht op alle foto’s, mensen vinden haar meteen aardig”, gaat de insider verder. “Nu het Britse volk zich verraden voelt door Harry en Meghan, appreciëren ze de inzet van Kate nog meer.”

Dat Kate nu de fakkel van The Royal Foundation overneemt, is een slimme professionele keuze - ze is meer dan voorbereid voor de job - maar ook een strategische zet om de populariteit van de koninklijke familie opnieuw een boost te geven. “De focus in 2020 worden projecten rond mentale gezondheid en projecten die steun bieden aan hulpverleners.”

“Het prinsenpaar is heel ambitieus in wat ze willen bereiken”, klinkt het. “Hun koninklijke taken zijn belangrijker voor hen dan ooit. Ze maken er telkens weer hun prioriteit van. Maar hun passie ligt echt bij de organisatie die ze zelf hebben opgericht. Er zal heel wat moeten gebeuren voor ze die kopje onder laten gaan.”

The Royal Foundation moet zich met Kate aan het hoofd dus geen zorgen maken over de toekomst. “Ze zal het schip wel drijvende houden. En wie weet? Misschien heeft ze hetzelfde effect op de hele monarchie...”