William benoemt #MeToo wél bij BAFTA's, ook al draagt Kate geen zwart

19 februari 2018

13u27

Bron: ANP 0 William en Kate Kate Middleton, de hertogin van Cambridge, verscheen tot teleurstelling van vele kijkers niet in het zwart bij de uitreiking van de BAFTA's naar aanleiding van de #MeToo-discussie. De kwestie werd echter niet helemaal genegeerd door het Britse koningshuis. Prins William benoemde het als voorzitter van The British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) wel in het voorwoord van het programmaboekje.

"Zorgen voor een veilige en professionele werkomgeving voor ambitieuze acteurs en filmmakers is ongeacht hun achtergrond en omstandigheden van vitaal belang", schreef William. "Als voorzitter ben ik trots hoe BAFTA hiermee om is gegaan, in een jaar dat de industrie volledig op zijn kop werd gezet toen veel dappere mensen zich uitspraken tegen pesten, intimidatie en misbruik met gevaar voor hun carrière en reputatie."

Kate, de vrouw van William, verscheen zondag bij de awardceremonie als een van de weinigen in een gekleurde jurk. Bijna alle sterren hadden iets zwarts uit de kast getrokken om hun steun te betuigen aan de mensen die de #MeToo-discussie hebben ontketend.

De 'dresscode' was voor Kate een lastige zaak omdat ze als lid van het koninklijk huis geen politiek getinte statements mag maken. Een woordvoerder van Kensington Palace wilde tegenover The Telegraph niet reageren op de kledingkeuze van de hertogin.