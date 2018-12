Waarom zijn ouders prins William jarenlang deden wachten om te trouwen met Kate Middleton bvb

Bron: Daily Mirror 0 William en Kate De Britse prins William heeft lang gewacht om Kate Middleton ten huwelijk te vragen. Dat in tegenstelling tot zijn ouders en broer Harry, die er sneller bij waren. William werd al langer aangespoord om met Kate te huwen, maar hij weigerde steevast. En daar had hij zijn redenen voor. Hij wilde niet dat zijn huwelijk, net als dat van zijn ouders, ook gedoemd was te mislukken.

Toen prins William op 16 november 2010 zijn verloving met Kate Middleton aankondigde, grapte zijn vader, prins Charles, dat ze “lang genoeg geoefend hebben”. In tegenstelling tot zijn ouders en broer Harry wachtte prins William, die nu Hertog van Cambridge is, wel heel lang met het stellen van dé vraag.

Universiteit

William en Kate ontmoetten elkaar in 2001 toen ze beiden aan de Universiteit van St Andrews in Schotland studeerden. Ze waren toen achttien jaar oud. Pas tien jaar later, op 29 april 2011, trouwden ze in Westminster Abbey.



Ze waren goede vrienden en woonden zelfs al eventjes samen voordat de vonk oversloeg. Velen hoopten dat William haar snel ten huwelijk zou vragen en naar verluidt lag er ook veel druk op zijn schouders om dat te doen. En toch weigerde hij. De reden daarvoor: zijn ouders.

“Gedoemd te mislukken”

De Britse koningshuisexperte Katie Nicholl zegt in haar boek The Making of a Royal Romance dat William gezworen heeft pas te trouwens wanneer hij er volledig klaar voor zou zijn. Hij wilde dus zeker niet onder druk gezet worden.

Nicholl beweert dat hij geleerd heeft uit het huwelijk van zijn ouders, Charles en Diana, dat gedoemd was te mislukken. Hij wilde zich niet in diezelfde situatie nestelen. Ze schrijft: “Hij was zich ervan bewust dat zijn vader onder druk was gezet om met Diana te trouwen, omdat zij beschouwd werd als de geschikte bruid.”

“Te jong”

“Hij was heel terughoudend en wilde niet buigen onder diezelfde druk. Hij zou zich dus zeker niet haasten naar het altaar. William maakte zijn mening duidelijk door op een onverwacht moment aan een journalist te vertellen dat hij geen plannen had om snel te trouwen”, aldus Katie Nicholl.

Volgens de Amerikaanse nieuwssite International Business Times zei hij jaren geleden: “Kijk, ik ben in godsnaam nog maar 22 jaar oud. Ik ben te jong om op deze leeftijd te trouwen. Ik wil niet in het huwelijksbootje stappen voor ik 28 of misschien wel 30 jaar oud ben.”