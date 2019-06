Vermeende maîtresse van prins William gooit nog meer olie op het vuur en draagt trouwring niet langer SD

Bron: HollywoodLife 1 Royalty Gisteren schreven we nog hoe de Britse prins William (36) en zijn vrouw Kate Middleton (37) Gisteren schreven we nog hoe de Britse prins William (36) en zijn vrouw Kate Middleton (37) omgaan met de geruchten over zijn vermeende ontrouw , maar het lijkt erop dat Rose Hanbury (35), Williams veronderstelde maîtresse, heel wat minder moeite doet om de roddels de kop in te drukken. Onlangs verscheen ze zelfs zonder trouwring op een officieel banket.

Rose Hanbury was een van de 170 genodigden op het staatsbanket dat onlangs voor president Trump georganiseerd werd in Londen. Het voormalige model trok behoorlijk wat aandacht, maar dan vooral omdat ze haar trouwring niet droeg. Rose is sinds 2009 getrouwd met de markies van Cholmondeley, David Rocksavage (58). Samen hebben ze drie kinderen. Door de trouwring niet te dragen, doet Rose opnieuw de geruchtenmolen draaien over haar vermeende affaire met prins Willam en over de gevolgen daarvan voor haar huwelijk met David.

Volgens de geruchten zouden Rose en William een relatie gehad hebben toen Kate zwanger was van prins Louis. Wat het extra pijnlijker maakt, is dat Rose en Kate niet alleen buren, maar ook goede vrienden zijn. Vooralsnog blijven het alleen maar geruchten, en zijn er geen bewijzen om de theorie te staven. Kate en William zien er gelukkiger uit dan ooit, al moet wel gezegd worden dat Rose tijdens het etentje helemaal aan de andere kant van de kamer zat dan het koninklijke koppel. Verder weg bij William was haast niet mogelijk. Of dat toeval was, kan alleen het koninklijke paar ons vertellen, en die houden de lippen stijf op elkaar.