Stralende Kate showt babybuikje in Buckingham Palace Suzanne Borgdorff

16u09

Bron: AD.nl 0 Photo News William en Kate De hertogin van Cambridge Catherine Middleton (35) heeft zich gisteren laten zien tijdens een receptie in Buckingham Palace met een klein babybuikje. Het is de eerste keer dat Kate zich liet zien sinds het Britse Hof vorige maand haar derde zwangerschap aankondigde. De vrouw van prins William (35) straalde in een elegante lichtblauwe jurk van kant.

Dat Kate zich gisteren meldde op een evenement ter ere van de Dag van de Psychische Gezondheid, betekent dat ze zich goed voelt. Ze stond in het paleis verschillende gasten te woord. "De toestand van de hertogin gaat erop vooruit'', verklaarde een woordvoerder van het koninklijk huis. "Ze heeft wel nog steeds last van misselijkheid, maar ze is heel blij om hier te zijn.”

Lees ook Vreugde in Verenigd Koninkrijk: prins William en Kate verwachten derde kindje

Eerder sprak William nog van een 'moeilijke periode' toen duidelijk werd dat zijn echtgenote opnieuw kampte met flinke zwangerschapsmisselijkheid, die optreedt tijdens het eerste trimester. "Momenteel wordt er thuis niet veel geslapen”, vertelde de prins vorige maand. "We moeten nu eerst Catherine door deze moeilijke periode heen helpen en dan kunnen we het goede nieuws vieren. De start van zo’n zwangerschap is altijd een beetje beangstigend, maar het gaat goed met haar.''

Het is onbekend wanneer George (4) en Charlotte (2) een broertje of zusje krijgen. Britse media speculeren over dit voorjaar. Gesproken wordt van maart of april.

Photo News

Photo News

Photo News