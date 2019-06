Na de geruchten over een affaire: zo pikken Kate en William de draad van hun huwelijk opnieuw op SD

15 juni 2019

11u30 8 Royalty Enkele maanden geleden doken plots geruchten op dat prins William (36) een affaire zou hebben met zijn buurvrouw, Rose Hanbury (35), een van de beste vriendinnen van Kate Middleton (37). De gevolgen van die vermeende affaire wegen behoorlijk door op het koninklijke koppel, blijkt nu.

Het was een roddel die het Verenigd Koninkrijk op stelten zette: prins William zou een affaire hebben met een van de beste vriendinnen van zijn echtgenote, de eveneens getrouwde Rose Hanbury. De geruchten zouden de aanleiding geweest zijn van een serieuze ruzie tussen Kate en Rose, meldt een bron in The Sun. “Ze waren zo’n goede vriendinnen, maar dat is nu niet meer het geval”, klinkt het. “William wil bemiddelaar spelen zodat de twee koppels vrienden kunnen blijven, aangezien ze zo dicht bij elkaar wonen en zoveel gemeenschappelijke vrienden hebben”, voegt de bron eraan toe. “Maar Kate heeft duidelijk gemaakt dat ze hen niet meer wil zien, en dat ze ook van William verwacht dat hij hen negeert, ondanks hun sociale status.”

Prins William heeft verder erg zijn best gedaan om alle roddels de kop in te drukken. Daarvoor schakelde hij naar verluidt zelfs zijn advocaten in, iets wat erg ongewoon is voor de koninklijke familie. Die laat dit soort dingen liever overwaaien dan erop te reageren. Het wordt gezegd dat zijn advocaten een brief stuurden naar een Britse publicatie waarin stond: “de publicatie van valse speculaties met betrekking tot het privé-leven van onze cliënt is niet alleen vals en zeer schadelijk, maar vormt ook een schending van zijn privacy met betrekking tot artikel 8 van het Europees Verdrag van de rechten van de mens.”

Analyse

Toch zijn de geruchten niet alleen negatief geweest voor het koppel. Zo vertelt een vriend van de familie Middleton in Us Weekly: “Kate vindt de roddels uiteraard kwetsend, en ze haat de gedachten dat haar kinderen er ooit iets over zullen kunnen lezen. Maar het dwong haar en William om hun relatie grondig te analyseren, en ze beseften dat ze dat al veel vaker hadden moeten doen.” Een andere getuige vertelt: “Het koppel is vastbesloten om hierdoor te komen en hun huwelijk opnieuw op het juiste spoor te krijgen. Het is niet ongewoon dat er een paar struikelblokken in een relatie zijn, zeker na acht jaar huwelijk, en Kate en William zijn daar geen uitzondering op. Het gaat nog steeds goed tussen hen. Ondanks hun hoogtes en laagtes houden ze nog steeds erg veel van elkaar en zijn de kinderen het belangrijkste in hun leven.”