Koninklijke baby op komst in VK: zo werden prins George en prinses Charlotte voor het eerst getoond aan enthousiast publiek IVI

23 april 2018

10u42

Bron: AP 3

Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William, zal vandaag bevallen van haar derde kindje. Of het een prinsje of prinsesje wordt, is nog niet geweten. Ook bij George en Charlotte was dat - althans voor het publiek - een verrassing. Dit is een terugblik op het moment dat zij voor het eerst getoond werden aan het publiek.