Kate Middleton: "William vond het vaderschap lastig"

William en Kate met hun kinderen George en Charlotte. William en Kate De Britse prins William wordt over enkele maanden voor de derde keer vader en zou ondertussen alles wat bij een baby komt kijken onder de knie moeten hebben. Dat was bij de geboorte van zijn eerste kindje, George (4), niet het geval, vertelt zijn vrouw Kate Middleton.

Toen Kate een bezoekje bracht aan een zorgcentrum waar ze (aanstaande) ouders met problemen hulp bieden bij de komst van een kindje, werd ze even loslippig. "Prins William wist ook niet precies wat hij moest doen toen hij voor het eerst vader werd", vertelde ze tijdens een gesprek met Billy, een vader van een zeven maanden oude dochter die zelf ernstig leidt onder een depressie. "Kate zei dat William een beetje was zoals ik in het begin", vertelt Billy aan de Telegraph.

Kate, die samen met Prins William in april een derde kindje verwacht, besloot haar bezoek met uit te spreken dat "het opvoeden van Prins George en Prinses Charlotte een fantastische ervaring is, maar dat ze zelf ook vaak genoeg voor uitdagingen staat."