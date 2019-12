Kate en William verklappen geheimen tijdens kookprogramma: “Hij probeerde me te versieren met zijn bolognesesaus” SDE

16 december 2019

14u30 1 Royalty Wanneer de kerstperiode nadert, dan worden zelfs de Britse royals wat losser in de omgang. Kate Middleton (37) en haar echtgenoot, prins William (37), zijn binnenkort te zien in het kookprogramma ‘A Berry Royal Christmas’ en dat belooft een geinige aangelegenheid te worden. Zo zou het koninklijke koppel vrolijk valsspelen en tussendoor enkele intieme geheimen verklappen. Dat schrijven verschillende Britse media.

Deelnemen aan een kookwedstrijd op de openbare omroep, we zien het onze Filip en Mathilde nog niet zo snel doen. Maar kijk: vanavond kunnen de Britten wel genieten van de kookkunsten van prins William en zijn Kate. Het prinselijke koppel neemt deel aan de show ‘A Berry Royal Christmas’, die gepresenteerd wordt door Mary ‘British Bake Off’ Berry, en dat was naar verluidt helemaal Williams idee.

Bolognaisesaus

Tijdens het bakken deelden Kate en William ook enkele geheimen uit de interne keuken met Mary. Zo verklapte Kate dat haar echtgenoot zijn kookkunsten gebruikte om haar te verleiden. “Toen we nog op de universiteit zaten, kookte hij verschillende dingen zoals bolognesesaus. Ik denk dat hij me op die manier probeerde te versieren”, klonk het. Nu hij Kate aan de haak heeft geslagen, staat de prins heel wat minder vaak in de keuken, geeft hij toe. “Ik kan wel thee maken, maar koken kan ik niet. Catherine is zonder enige twijfel diegene die kookt, ik niet.”

Toch geeft ook de hertogin toe dat ze niet altijd even handig is in de keuken. Bij het shaken van een drankje lachte Kate: “Je moet echt zeker zijn dat het deksel erop staat voor je begint te schudden! Ik heb dat ooit gedaan met spinaziesoep, maar vergat om het deksel erop te zetten. En toen zat er spinaziesoep op het plafond.” Gelukkig gaan cakes haar beter af: “Ik vind het geweldig om verjaardagstaarten te maken", vertelde de hertogin. “Het is echt een traditie geworden waarbij ik tot middernacht wakker blijf, omringd door waanzinnige hoeveelheden taartmix en glazuur. Ik maak altijd veel te veel taart, maar ik vind het zo leuk!”

Valsspelen

Dan was de hertogin op de juiste plek in ‘A Berry Royal Christmas’, want net als haar echtgenoot moest ze een meringuerol maken. Het competitieve paar deinsde er echter niet voor terug om subtiel vals te spelen. William riep de hulp in van ‘Bake Off’-winnaar Nadiya Hussain om hem te helpen om het gebakje op te rollen “wanneer Mary niet kijkt”. En Kate, die bleef ook na het eindsignaal glazuur op haar taart smeren. Voor William was het duidelijk wie de winnaar was: “Jouw gebak heeft zigzags, maar die van ons is echt van: ‘wauw, kijk daar, ik moet dat nu opeten!’” Mary hield de boot mooi in het midden: “Ik wil met geen van beiden ruzie", lachte ze. “Het is gelijkstand! Proficiat dat jullie allebei zo sportief waren, ik weet hoe competitief jullie zijn.”

Duiven

Mary kijkt alvast erg positief terug op de unieke ontmoeting met het prinselijke koppel, en vergeleek hun relatie met die van duiven - die partners voor het leven zijn. “Ze zijn echt zoals een koppel duiven", vertelde ze in het magazine You. “Wanneer ze samen zijn, raakt hij constant haar arm aan en kijkt hij lachend naar haar. En zij doet hetzelfde bij hem. Het voelt zo natuurlijk aan. En het was heel duidelijk dat William erg trots is op Catherine.”

‘A Berry Royal Christmas’ is vanavond te zien op BBC One.