Kate beeldschoon paar uur na bevalling: hoe kan dat?

24 april 2018

07u27

Bron: AD 255 William en Kate Het sterrenteam van Kate Middleton kan opgelucht adem halen nu ook Royal Baby 3 gezond op de wereld is gezet en de Duchess er weer uitzag om door een ringetje te halen. Amper vijf uur na de bevalling wandelde Kate het ziekenhuis uit alsof er niets gebeurd was.

Kate (Catherine Middleton) straalde voor de deuren van het St. Mary's Hospital in Londen, het ziekenhuis waar ook prins George en prinses Charlotte werden geboren, met haar paar uur oude baby op haar arm en haar trotse echtgenoot naast zich. De rode jurk die de brunette droeg, werd niet snel uit haar garderobekast gegrist. Over de 'geboorte outfit' van een vrouwelijk lid van het Britse Koninklijk Huis wordt elke keer weer goed nagedacht, want de foto's gaan de hele wereld over. Er komt een kleurenkaart aan te pas om een kleur te kiezen die bij de huid past.



In het geval van Kate is bekend dat ze graag een ode brengt aan Williams moeder, wijlen prinses Diana. Ook gisteren was het raak, want voor de geboorte van haar tweede zoon prins Harry in 1984 koos Diana voor een rode creatie. Wie de foto's naast elkaar zet, ziet dat prins Charles, Diana en de kleine Harry precies op dezelfde manier voor de ziekenhuispoort werden opgesteld.

Het draaiboek van de grote dag ligt al maanden klaar. Zo arriveerde Kates trouwe persoonlijke assistente Natasha Archer een uur voor de bevalling in St. Mary's om de door de Britse ontwerpster Jenny Packham ontworpen jurk af te geven.

Een ander belangrijk lid van Kates sterrenteam is haar persoonlijke kapster Amanda Cook Tucker. Zij zorgt ervoor dat de bruine lokken van de Duchess zelfs tijdens een tocht in de Himalaya's nog perfect zitten, en dus is een bevalling voor haar een koud kunstje. Tucker liet eerder los dat ze altijd 13 borstels, zes kammen en twee föhns in haar tas heeft zitten, voor het geval dat.

20 man

Voor, tijdens en na de bevalling ontbrak het Kate aan niets. De Lindo-vleugel van het St. Mary's staat bekend om haar vijfsterren behandelingen, die gericht zijn op constante pijnmedicatie en afternoon tea voor wie dat wenst. Familie en gasten krijgen zelfs champagne geserveerd. Het medisch team rondom Kate bestaat uit zo'n 20 man, van drie verpleegkundigen, drie anesthesisten, vier chirurgische stafleden, twee speciale oppasspecialisten, vier kinderartsen, een laborant en vier managers.

Dokter Johanna Bray liet al eens weten dat zij drie maanden lang stand by stond. "Je weet nooit wanneer je wordt gebeld. Je moet in de stad zijn en altijd beschikbaar. Ben je op een feestje, houd je autosleutels in de buurt. En drink vooral geen alcohol!'', beschreef ze haar bijzondere baan.

Ondanks al die hulp, is er iets dat Kate niet uit handen geeft, en dat is haar make-up. Ze is fan van de producten van de Amerikaanse visagiste Bobbi Brown en geeft zichzelf graag goed aangezette wenkbrauwen en een natuurlijke blush op haar wangen. Een glanslakje op haar nagels en zilveren sieraden maken haar look helemaal af.

