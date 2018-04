IN BEELD: de babygekte is losgebarsten bij de Britten TDS

23 april 2018

15u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 William en Kate Ongezien naar het ziekenhuis gaan zodra ze moet bevallen zal er voor Kate Middleton nooit inzitten. De die hard royalty-fans bivakkeren naar goede gewoonte al dagen voor het ziekenhuis, in de hoop een glimp van de hoogzwangere hertogin van Cambridge op te vangen. Ze zijn ook nog lang niet van plan om al in te pakken en weg te wezen: want als Kate en William straks het ziekenhuis zouden verlaten, hopen ze baby nummer drie uiteraard te kunnen bewonderen.

Net zoals bij de geboorte van prins George in juli 2013 en die van zijn zusje Charlotte in mei 2015 staan ook nu weer tientallen superfans van het Britse paar al dagen of weken voor de deur van Saint Mary's Hospital in Londen. Verschillenden onder hen hebben er veel voor over, want zij slapen op de stoep, of op de houten bankjes rond het hospitaal.

Alle fans waren uiteraard uitgedost in allerlei vaderlandslievende kleding en met dito hoeden en attributen. Omdat niet bekend was of het een prinsje of prinsesje werd, hadden ze poppen, spandoeken, ballonnen en vlaggen voor beide geslachten bij zich. Kwestie van met de gepast accessoires te kunnen juichen als de koninklijke baby naar buiten wordt gedragen, natuurlijk.

Fans voor onbekende koppels

Er hadden zich natuurlijk niet alleen fans voor het ziekenhuis verzameld, maar ook ook een klein leger fotografen en journalisten. En dat konden enkele totaal onbekende koppels vandaag aan den lijve ondervinden. Toen zij het ziekenhuis wouden verlaten met hun pasgeboren oogappel wisten ze dan ook niet wat ze zagen. "Een nietsvermoedend koppel krijgt een baby, en ziet dat de hele wereldpers buiten op hen staat te wachten", schrijft iemand op Twitter. En ze waren niet alleen vandaag.

Ook dit koppel stuitte op een muur van toeschouwers. Het ideale moment om even te poseren met je pasgeboren baby, moeten zijn gedacht hebben.

