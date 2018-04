Hoogzwangere Kate Middleton toont dat ze ook maar een gewone vrouw is KDL

04 april 2018

10u03

Bron: Twitter 0 William en Kate Enkele mensen die maandag hun boodschappen deden in een supermarkt in Norfolk keken raar op toen ze plots de hoogzwangere Kate Middleton (36) naast zich zagen staan.

'Iedereen verdient kwaliteitsvoedsel' is de slogan van de supermarkt Waitrose en misschien is dat wel wat ervoor zorgde dat Kate Middleton er begin deze week enkele broodnodige boodschappen ging doen. De vrouw van de Britse prins William laadde er haar winkelkar goed vol en enkele landgenoten konden het dan ook niet laten om even in de kar van Kate te neuzen. Zo kwamen ze te weten dat ze zeker een plantje koriander - mét 25 procent korting - kocht.

Nadat ze de boodschappen betaald had, zette Kate ondanks haar dikke buik haar gekochte goederen zelf in de koffer van haar Range Rover. De veiligheidsagent die ze bij zich had, bleef gewoon toekijken. Opvallend was dat de hertogin van Cambridge haar eigen herbruikbare zakken had meegenomen om het voedsel in op te bergen. Kate, die deze maand zal bevallen van haar derde kindje met William, denkt dus duidelijk aan het milieu.

Kate spotted yesterday shopping in Norfolk's Waitrose #KateMiddleton pic.twitter.com/MzYnZhEFtC Kate Effect Affected(@ KateMCambridge) link