Glamoureuze Meghan versus casual Kate: Britse royals sturen jaarlijkse kerstkaarten uit LVA

15 december 2018

03u46

Bron: Daily Mail 0 William en Kate De Britse koninklijke familie stuurt deze week hun kerstkaartjes uit. Daarop prijken naar jaarlijkse traditie nieuwe familiefoto’s die nu al zijn vrijgegeven. De foto’s zijn volgens de pers veelzeggend over de stijl van twee van hun waarschijnlijk meest besproken leden: de traditionelere Kate Middleton, hertogin van Cambridge en vrouw van prins William, en de glamoureuze actrice Meghan Markle, hertogin van Sussex en vrouw van prins Harry.

Harry en Meghan kiezen voor een gestileerd Hollywood-beeld in zwart-wit waarop ze arm in arm naar het vuurwerk staan te kijken tijdens hun huwelijksreceptie aan het Frogmore House op het landgoed van Windsor. De foto werd genomen op 19 mei door fotograaf Chris Allerton.

Kate en William daarentegen gaan voor een traditionelere foto van familiegeluk. Het beeld toont hen glunderend met hun drie kindjes, prins George (5), prinses Charlotte (3) en prins Louis (8 maanden), in een herfstachtig kader in de tuin van hun buitenverblijf Amner Hall in het rurale Norfolk.

Het gezin lijkt voorbereid op een flinke wandeling: William en Catherine dragen een gewone donkere jeans, prins George is met zijn regenbotjes klaar om in de plassen te gaan stampen en in hun gezellige wollen truien kunnen ze de herfsttemperaturen de baas. William heeft het in zijn geruiten houthakkershemd blijkbaar iets warmer dan de rest van zijn gezin.

De vader van Harry en William, prins Charles, koos voor een sober zomers plaatje waarop hij op een houten bankje - weliswaar in kostuum - zijn vrouw Camilla aankijkt, die zijn blik met een tedere glimlach beantwoordt. De foto werd genomen door fotograaf Hugo Burnand in de tuin van hun residentie Clarence House in Londen.