Dit wordt volgens bookmakers de naam van het derde kindje van William en Kate KDL

04 april 2018

13u18

Bron: The Independent 1 William en Kate Kate Middleton (36) zal deze maand bevallen van haar derde kindje met de Britse prins William (35). Bookmakers zijn ervan overtuigd dat George (4) en Charlotte (bijna 3), de twee kinderen van het koppel, een zusje krijgen en ze hebben ook een idee van de naam die het meisje zal krijgen.

Initieel kon gegokt worden op de naam, het geslacht en de geboortedatum van het derde kindje van Kate en William, maar omdat iedereen gokt dat het koppel een dochter zal krijgen, werd die categorie al geschrapt. Ook over de naam lijken de bookmakers het eens te zijn. Volgens hen krijgt het meisje de naam Mary. De namen Alice en Victoria vullen de top drie aan. Een aantal mensen gokt ook op de naam Elizabeth, naar de Queen en grootmoeder van William.

Mocht Kate toch bevallen van een tweede zoon, dan gokken bookmakers erop dat hij de naam Edward zal krijgen. Al zijn ook Arthur, Fredrick, Albert, Philip, James en Alexander in de running.

Net als in het verleden hebben Kate en William nooit verteld wat het geslacht van hun derde kindje zal zijn. Of de bookmakers het bij het rechte eind hebben, zullen we binnenkort weten.