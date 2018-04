Britse pers mag vanaf volgende week kamperen aan het ziekenhuis waar Kate zal bevallen KDL

03 april 2018

09u51

Bron: ANP 1 William en Kate Het aftellen voor de geboorte van het derde kind van prins William (35) en zijn vrouw Kate (36) kan volgende week officieel beginnen. Vanaf 11 april mag de media kamperen voor de zogenoemde 'Lindo' vleugel van het St. Mary's ziekenhuis, waar Kate zal bevallen.

De hertogin van Cambridge is sinds 23 maart met zwangerschafsverlof. Op eerste paasdag woonde ze met haar man en het grootste deel van de koninklijke familie de dienst bij in St. George's Chapel in Windsor. Het koppel legde de korte afstand van het kasteel naar de kapel per auto af, een mogelijkheid waarvan verder alleen koningin Elizabeth (91) gebruik maakte.

36 of 37 dagen

Britse media rekenen erop dat de baby eind april wordt geboren, enkele dagen voor de zevende huwelijksverjaardag van het koppel op 29 april. Dat wordt afgeleid uit het feit dat er 36 dagen zaten tussen verlof en geboorte van prins George in 2013, en 37 dagen bij prinses Charlotte. Ook de eerste twee kinderen zijn ter wereld gekomen in de kraamafdeling van de 'Lindo Wing'.

Fotografen installeren naarmate de mogelijke geboortedatum dichterbij komt keukenladders voor de ingang van de kliniek, om het beste beeld te hebben wanneer William en Kate na de geboorte met de baby naar buiten komen.