William en Kate worden wat persoonlijker op Twitter MVO

21 mei 2020

17u58

Bron: ANP 0 Royalty Prins William en echtgenote Catherine hebben besloten zich nadrukkelijker te presenteren op sociale media. Ze ‘verschuilen’ zich op Twitter niet langer onder Kensington Palace maar tweeten sinds deze week als hertog en hertogin van Cambridge.

Een subtiele verandering, maar wel een die volgens waarnemers van het Britse koningshuis aangeeft dat ze meer persoonlijker naar buiten willen treden. Ook op Instagram, waar ze werken onder de profielnaam Kensingtonroyal is een wijziging doorgevoerd. Daar staat nu ook nadrukkelijk vermeld: Duke and Duchess of Cambridge, met de verduidelijking dat het gaat om hun Instagram-account, en dat zij hun basis in Kensington Palace hebben.

Op Twitter hebben William en Catherine inmiddels 1,9 miljoen volgers en op Instagram maar liefst 11,8 miljoen. Beide accounts zijn in het verleden ook gebruikt door prins Harry, en na diens huwelijk met de Amerikaanse actrice Meghan Markle ook enige tijd door alle vier de royals. Die werden toen ook wel aangeduid als Fab 4.

Dat veranderde snel nadat spanningen waren ontstaan tussen beide paren. Harry en Meghan gingen vervolgens hun eigen weg op Instagram, en kregen op Sussexroyal in recordtijd 11,2 miljoen volgers. Op 30 maart plaatsten ze er hun laatste bericht vanwege het afscheid als ‘werkende’ leden van de Britse koninklijke familie. Sindsdien zijn ook William en Catherine zichtbaarder en actiever geworden, en tijdens de lockdown vanwege de coronacrisis volgens waarnemers ook relaxter en persoonlijker. De naamsveranderingen zijn daar een uitvloeisel van.

LEES OOK

“Prins William en Harry hebben de strijdbijl eindelijk begraven”

Het epische liefdesverhaal van William en Kate: modern sprookje dat moest vechten voor een happy end