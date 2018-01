William en Kate proberen vreemde Scandinavische sport uit MVO

30 januari 2018

12u33

Bron: ANP 0 Royalty De Britse prins William en zijn vrouw Kate zijn dinsdag begonnen aan hun vierdaagse bezoek aan Zweden en Noorwegen. De twee begonnen hun reis in Stockholm waar ze dik ingepakt tegen de kou, het is een graad onder nul in de Zweedse hoofdstad, een balletje bandy meesloegen.

De hertog en hertogin van Cambridge, met muts op, kregen eerst tekst en uitleg over de in Scandinavië populaire sport. Bandy, een kruising tussen ijshockey en veldhockey, is een balsport die op het ijs wordt gespeeld. In plaats van een puck wordt met een balletje gespeeld. Ook kreeg het Britse koppel een demonstratie te zien, alvorens ze zelf een stick in handen kregen.

William en Kate mochten allebei drie keer op doel schieten. William trof twee keer doel en won het van zijn vrouw. De zwangere Kate, die in haar jeugd hockey speelde, wist een keer te scoren.

De Zweedse bandy-speelster Anna Widing was onder de indruk van de speelstijl van het koppel. "Kate heeft veldhockey gespeeld en ik had al verwacht dat ze goed zou zijn, en dat was ze ook", vertelt ze tegen de Daily Mail. "Ze wist hoe ze de stick moest vasthouden en had een goede swing."

William en Kate worden later dinsdag ontvangen op het paleis in Stockholm voor een lunch met koning Carl Gustaf en koningin Silvia en kroonprinses Victoria en prins Daniel. De hertog en hertogin gaan daarna op stap met Victoria en Daniel.