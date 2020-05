William en Kate klagen Britse tabloids aan vanwege “walgelijk” artikel over de hertogin MVO

31 mei 2020

14u40

Bron: ANP 1 Royalty Kensington Palace dreigt met juridische stappen als het glamourblad Tatler een groot verhaal over Catherine niet van het internet haalt. Begin deze week had het kantoor van William en Catherine, de hertog en hertogin van Cambridge, al de ongebruikelijk stap genomen om een verklaring uit te geven over het gewraakte artikel over ‘Catherine the Great’.

“Het verhaal bevat een hele reeks onnauwkeurigheden en valse voorstellingen, die voor publicatie niet aan Kensington Palace zijn voorgelegd”, aldus het bericht. Op de inhoud van het alvast online gepubliceerde omslagverhaal van het zomernummer van het doorgaans bij de koninklijke familie zeer welkome Tatler werd verder niet ingegaan, maar de media kregen het advies om de inhoud te negeren.

Volgens The Mail on Sunday heeft het paleis nu geëist dat het verhaal wordt verwijderd. Hoofdredacteur Richard Dennen verdedigde eerder in de week het door Anna Pasternak geschreven portret van ‘Kate’, zoals de hertogin consequent wordt genoemd. Het paleis wist dat het op komst was, maar weigerde zelf medewerking. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat op de eis wordt ingegaan, terwijl het papieren nummer binnenkort in de kiosken ligt.

In tegenstelling tot het verzoek van Kensington Palace om geen aandacht te besteden aan het verhaal hebben de Britse tabloids er de afgelopen dagen volop uit geciteerd. De Mail on Sunday besteedde zondag een paar regels aan de voorgenomen juridische acties en herhaalde daarna veel van de karaktereigenschappen die door Tatler aan Catherine en haar familie worden toegeschreven.

Zo zou de hertogin lui zijn, en boos omdat ze sinds het vertrek van Harry en Meghan meer moet werken - ook al heeft ze dit jaar nog minder gedaan dan in 2019. Haar hele doopceel wordt gelicht en moeder Carole Middleton wordt neergezet als een tweede Hyacinth Bucket, de streberige ster van de televisieserie Schone schijn. William zou verzot zijn op zijn schoonmoeder die hem de geborgenheid en het familieleven geeft die hij thuis nooit heeft gehad.