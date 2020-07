William en Kate breken met jarenlange traditie in het belang van hun kinderen LOV

Bron: Mirror 0 Royalty Harry en Meghan zorgden voor een bewogen jaar in het Britse koningshuis, maar ze lijken niet de enigen te zijn die breken met eeuwenoude tradities. Om hun gezin te beschermen, willen prins William en Kate afstappen van enkele gebruiken.

William en Kate zijn erg betrokken in de opvoeding van hun kinderen, in tegenstelling tot hun voorgangers, die dat meestal overlieten aan nanny’s. Daarvoor kregen ze al heel wat positieve commentaren van het volk, en dat lijkt hen aan te zetten om meer veranderingen door te voeren binnen het gezin.

Zo wil het koninklijke paar een andere educatieve toekomst voor de 6-jarige prins George. Waar de meeste royals naar een internaat ver van huis trokken, zien ze een andere toekomst voor hun zoon. Het is geen geheim dat Williams vader, Charles, een miserabele tijd doormaakte tijdens zijn schooltijd in Schotland.

Schotland

De Queen-Mother pleitte destijds om Charles naar Eton College te sturen, in de schaduw van het kasteel van Windsor, maar vader Philip had wat anders op het oog: Gordonstoun, in een uithoek van Schotland. Ondanks de barre ligging dragen scholieren er het hele jaar door een korte broek, blijven de ramen van de slaapzalen te allen tijde open en begint de dag met lopen gevolgd door een ijskoude douche: perfect om Philips ‘zwakke’ zoon te harden.

Pesterijen waren er standaardpraktijk en Charles was mikpunt nummer één. “De oudere jongens hanteerden een soort krijgswet met ritueel psychologisch en fysiek misbruik, zoals jongens in wasmanden onder een koude douche vastbinden”, schreef biografe Sally Bedell Smith. “Weinig studenten wilden met Charles naar de maaltijden of de lessen wandelen. De jongens die met de prins durfden kennis te maken werden bespot”. Jarenlang zal de prins klagen dat mensen altijd van hem wegdrijven, “omdat ze niet aangezien willen worden als slijmballen”.

Charles werd op Gordonstoun uitgelachen met zijn flaporen, hij werd nachtenlang belet te slapen en tijdens rugbywedstrijden steevast in elkaar geslagen. In het weekend, als hij bij in de buurt wonende vrienden van zijn moeder mocht verblijven, “huilde hij zijn ogen uit”, aldus een adviseur van koningin Elizabeth. Na zijn opleiding moet de prins, opnieuw net als zijn vader, de marine in en verblijft hij maandenlang aan een stuk op militaire schepen. “Ik vrees dat ik aan aanvallen van radeloze depressie lijd, omdat ik voel dat ik nooit zal leren hier mee om te gaan”, schrijft Charles in 1971 aan Lord Mountbatten.

Afwachten

William en Kate willen vermijden dat hun kinderen hetzelfde lot ondergaan. Royalty experte Ingrid Seward vertelde aan Quien magazine dat de hertog en hertogin van Cambridge graag willen afwachten om te zien hoe hun kinderen zich ontwikkelen. “Als ze gelukkig zijn in hun huidige school, waarom zou je dat dan veranderen?” Seward voegt ook toe dat William dichtbij zijn kinderen wilt zijn. “Hij had een traumatische jeugd, en vindt daarom de mentale gezondheid van George, Charlotte en Louis belangrijk.”